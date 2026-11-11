Nos vamos a olvidar de la caja CLAP: María Corina Machado reaparece en medios venezolanos y pone fechas a sus prioridades

La líder opositora y premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, concedió este miércoles su primera entrevista a un medio de comunicación venezolano desde su regreso al país el pasado 25 de octubre. Lo hizo en el programa Venezuela Nueva de Radio Rumbos (670 AM), conducido por Elsa Siciliano.

Sobre la transición democrática, Machado planteó que no será “de unos cuantos”, sino un proceso construido y apropiado por millones de venezolanos. Exigió como tareas prioritarias la designación de un nuevo Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y un nuevo Consejo Nacional Electoral (CNE) con personas idóneas, y la fijación de una fecha para las elecciones presidenciales (que espera se realicen el próximo año), en las que puedan votar todos los venezolanos, incluidos los que están en el exterior.

“Esta va a ser una transición distinta. Esta no va a ser una transición de unos cuantos. Esta va a ser la transición acordada, debatida y que se la apropia la gente… ¿Y tú dices: pero cómo vas tú a poner millones de personas a discutir cómo va a ser la estructura del Estado o la relación Estado-ciudadano? Y yo les digo: ya lo estamos haciendo. Y este gran proceso se llama Punto de Acuerdo”, dijo.

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Para involucrar a la ciudadanía, presentó la iniciativa “Punto de Acuerdo”: grupos de diez personas (familiares, amigos o vecinos) que debatan temas clave como la estructura del Estado, el Congreso, el sistema de justicia, educación, salud y pensiones. Las propuestas se procesarán con herramientas de inteligencia artificial para nutrir el plan de transición. “Esta va a ser una transición distinta… acordada, debatida y que se la apropia la gente”, dijo, y añadió que se hará “a la venezolana”.

Insistió en que “el país cambió para siempre” y que los venezolanos aspiran a recuperar su independencia económica a través del trabajo digno y productivo, lejos de la dependencia de ayudas como las cajas CLAP.

“Los venezolanos no queremos que nos impongan a la fuerza nada, que nos repartan como migaja una bolsa de comida. Es el orgullo de ganarte lo tuyo con tu trabajo decente, productivo, bien remunerado”, afirmó.

También anticipó un futuro en el que “nos vamos a olvidar de la caja CLAP y de las bombonas de gas, porque vamos a gasificar a Venezuela por tubería”.

Respecto a los presos políticos, los calificó de “héroes” cuya historia será reconocida por las futuras generaciones. Denunció el sufrimiento intencional de sus familias como un mecanismo de intimidación y aseguró que “somos millones de presos políticos”, al incluir a empleados públicos, policías, militares y jueces sometidos a presiones. “No vamos a descansar hasta que todos sean libres”, enfatizó.

La entrevista marca un hito mediático, ya que durante años Machado estuvo prácticamente excluida de los principales espacios de radio y televisión nacionales.