FBI investiga caso de supuesta espía china amante de fundador de Nvidia: Trump

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha afirmado este lunes que la Oficina Federal de Investigación (FBI, por sus siglas en inglés) está llevando a cabo una investigación en torno al caso del consejero delegado y fundador de la empresa tecnológica Nvidia, Jensen Huang, tras su admisión de haber mantenido una relación extramatrimonial con una empresaria a su vez investigada por espiar presuntamente para China.



"Sé que el FBI está examinando el asunto en relación con otros temas", ha asegurado Trump en una rueda de prensa en la que ha ensalzado al empresario tecnológico como "sumamente honorable" y "muy íntegro", a la vez que ha manifestado que "saldrá bien parado" al término del proceso abierto.



El líder republicano ha reconocido asimismo tener conocimiento del vínculo de Huang con una supuesta espía de Pekín "desde hace algún tiempo". Aunque no ha querido precisar la fecha, sí ha indicado que "no había oído" nada acerca del asunto cuando viajó a China en mayo de este año, "aunque mucha gente sí".



Además, el inquilino de la Casa Blanca ha declarado haber mantenido una conversación este mismo lunes con el dirigente de Nvidia: "He hablado con él hoy, solo para ver si se siente bien, cómo está. Me aseguró que no tenía ni la menor idea de que la persona en cuestión fuera una espía (...) Y realmente le creo", ha expresado.

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La presunta espía en cuestión sería la empresaria Alice Huang, cuya empresa compraba chips avanzados a Nvidia, según las informaciones de los diarios 'The New York Times' y 'Financial Times', que apuntan que la mujer ha estado bajo vigilancia de los servicios secretos estadounidenses porque habría sido captada por China. El Gobierno chino, sin embargo, ha tachado este mismo lunes tales alegaciones de "pura invención y calumnia".



El consejo de administración de la compañía estadounidense anunció este domingo la apertura de una "investigación independiente" tras las publicaciones que relacionan a esta empresaria de nacionalidad china pero residente en Singapur con su consejero delegado, Jensen Huang. El hombre, que ha confirmado la relación extramatrimonial, habría sido "objetivo de una operación extranjera de inteligencia", señaló Ndivia en su comunicado.



La investigación será supervisada por un comité de directores independientes con apoyo de asesores externos, explica la empresa, que asegura que "no tiene motivos para creer que la seguridad nacional ni los secretos de Nvidia hayan estado en peligro".

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