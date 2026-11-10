Acusan a migrante venezolano de planear un ataque contra Donald Trump cerca de la Casa Blanca

La fiscalía federal del Distrito de Columbia, Estados Unidos, confirmó este martes la acusación contra el migrante de origen venezolano Ronny Yordrix Guanipa Chirinos, de 26 años, en situación irregular, señalado de intentar un presunto ataque armado en contra del presidente Donald Trump.

En un comunicado divulgado este 10 de noviembre, la fiscal Jeanine Pirro indica que el acusado enfrenta cargos relacionados con amenazas contra Trump y la posesión ilegal de múltiples armas de fuego en una camioneta Ford F-150 robada, que había estacionado justo al sur de los terrenos de la Casa Blanca.⁠

Los hechos se remontan a la noche del jueves 5 de noviembre, cuando agentes del Servicio Secreto detectaron al hombre actuando de manera sospechosa dentro del vehículo estacionado en Constitution Avenue. Al interrogarlo, según el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), Guanipa afirmó que escuchaba voces en su cabeza que le ordenaban viajar a Washington D.C. para matar al presidente Trump.

Los agentes descubrieron que la camioneta había sido reportada como robada. En su interior hallaron tres armas de fuego —un rifle estilo AR-15, una pistola MAC-10 y una Glock 43X— junto con decenas de cartuchos de munición. El detenido admitió la presencia de las armas y, según documentos judiciales, se comunicó mediante Google Translate para explicar que las tenía porque “intentaron matarlo con ellas”.

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Guanipa Chirinos ingresó ilegalmente a Estados Unidos por Texas en marzo de 2024. Fue detenido por la Patrulla Fronteriza y posteriormente liberado. Tras el arresto cerca de la Casa Blanca, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) presentó una orden de retención migratoria.

Los cargos incluyen portar un rifle fuera de un hogar o negocio, transporte ilegal de armas de fuego, posesión de armas y munición no registradas, posesión de armas peligrosas, portar una pistola sin licencia, uso no autorizado de un vehículo de motor, robo y recepción de bienes robados.

El acusado permanece bajo custodia del U.S. Marshals Service. El Servicio Secreto destacó que la intervención evitó cualquier daño y subrayó el entorno de amenazas elevadas en torno a la Casa Blanca.

Guanipa Chirinos compareció el lunes por primera vez ante la jueza magistrada Moxila A. Upadhyaya, quien ordenó su detención.

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