Un accidente con un aceite y una crisis depresiva: los motivos detrás de la extraña muerte de dos gemelas en Medellín

Detrás de la extraña muerte de las gemelas García Hortúa dentro de una casa de la comuna 13 (San Javier) hubo un accidente doméstico que ocurrió en días pasados y que afectó a una de ellas. Esto las habría conducido a ambas a una crisis depresiva que acabó con su fallecimiento el pasado fin de semana.

La afectada por este accidente doméstico fue Linda Rosa, quien se quemó una parte de su cuerpo con un aceite caliente, situación que incluso puso en riesgo los dedos de una de sus manos. Finalmente se le hicieron múltiples intervenciones para que se recuperara de las lesiones sufridas.

Su tía, Dulfary García, habló con Semana sobre la tragedia de estas hermanas, quien aseguró que luego de este accidente doméstico, tanto Linda Rosa como su hermana Laura María cayeron en una crisis depresiva profunda.

Ambas vivías en Itagüí, pero por el accidente y la crisis depresiva de ambas decidieron que estuvieran unos días en su casa, en el barrio 20 de Julio. La idea es que se recuperaran y de paso acompañarlas a recuperar el negocio de comidas rápidas que llegaron a tener y que se quebró durante la pandemia.

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Sin embargo, sobre las 4:30 de la tarde del pasado sábado, ambas fueron halladas en una de las habitaciones de la propiedad, con signos vitales débiles. Las trasladaron a la Unidad Intermedia de San Javier, el centro asistencial más cercano. Una de ellas murió antes de ser atendida y la otra unos minutos después, en la sala de reanimación.

La explicación que entregó la familiar sobre lo ocurrido es que ambas se encontraban consumiendo medicamentos para dormir, con el fin de controlar la crisis emocional que ambas estaban pasando. Cuando las encontraron al borde de la muerte, fueron a verificar y vieron varios de los frascos de esta droga vacíos.

En cuanto a la información suministrada sobre el consumo del jabón, que fue dada a conocer por las autoridades, la tía aseguró que la versión no es cierta y que en la cosmetiquera sí encontraron estos elementos, pero no tuvieron que ver con el fallecimiento de estas hermanas.

Ambas fueron veladas desde la noche del lunes y en la mañana de este martes fueron sepultadas en el cementerio Jardines de Montesacro, en el municipio de Itagüí, en medio del lamento de los familiares y amigos por esta tragedia.

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