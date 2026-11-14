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Lanzan explosivo contra la casa de un periodista en Panamá que investigaba negocios ligados a Nicolás Maduro
Rolando Rodríguez, subdirector asociado del diario La Prensa, prepara trabajos sobre empresarios panameños y el régimen venezolano.

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dsifontes
Lanzan explosivo a casa de periodista en Panamá que investigaba a contratistas ligados con Maduro
Efecto Cocuyo
Efecto Cocuyo
Sábado, 14 de Noviembre de 2026

En la madrugada de este sábado 14 de noviembre de 2026, alrededor de las 2:30 a.m., un individuo no identificado llegó en un taxi a la residencia del periodista Rolando Rodríguez, subdirector asociado del diario La Prensa, ubicada en Brisas del Golf, ciudad de Panamá. Descendió del vehículo y arrojó un objeto directamente contra la vivienda, lo que provocó una explosión que derivó en un incendio.

La esposa del periodista se encontraba durmiendo en la casa junto a sus mascotas y logró salir ilesa. Rodríguez no estaba en la ciudad de Panamá en el momento del ataque. Unidades del Cuerpo de Bomberos acudieron al lugar y controlaron las llamas. El fuego incineró dos vehículos estacionados en el garaje y causó daños materiales cuantiosos a la propiedad.

Videos e imágenes difundidas muestran las llamas y el humo, así como el escenario posterior con cintas de seguridad policial, vehículos carbonizados y escombros frente a la residencia.

Puede leer: Scott Bessent, secretario del Tesoro de EE. UU., se muda a una base militar por amenazas de Irán

Según La Prensa, el atentado ocurre mientras Rodríguez preparaba la publicación de una investigación sobre relaciones entre exfuncionarios del Estado panameño y un importante contratista. El periodista ha participado en trabajos de investigación, incluyendo la alianza periodística “Negocios de Familias”, que examinó vínculos de la familia Carretero con el régimen de Nicolás Maduro en Venezuela y negocios relacionados con Cuba.

En los días previos, trabajaba en una nueva entrega sobre negocios en Panamá de Roberto Carretero y había solicitado reacciones a las personas involucradas.

La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) condenó enérgicamente el hecho. Calificó el ataque como “brutal” y de “extrema gravedad”, exigió una investigación inmediata para esclarecer lo ocurrido y reclamó garantías de protección para el periodista y su familia.

Hasta el momento no se han reportado detenciones ni la identificación del autor material. Algunas versiones mencionan imágenes de cámaras de seguridad de una vivienda cercana que captaron a un hombre con una mochila caminando frente a la residencia antes del inicio del fuego. La información permanece en desarrollo mientras las autoridades avanzan en la investigación.

El incidente ha generado condenas amplias por considerarse un ataque directo contra el periodismo de investigación en el país.

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