Un momento inesperado interrumpió, este lunes 16 de noviembre, el último recorrido del papa León XIV por Perú. Un rosario lanzado desde los millones de católicos golpeó su rostro mientras saludaba a la multitud desde el papamóvil en la Base Aérea Las Palmas, en Perú.

Se trataba de un rosario corto de 10 cuentas, que impactó cerca de uno de sus ojos y encendió las alarmas por unos segundos. Tras el golpe, el pontífice se llevó brevemente la mano a la cara, mientras el vehículo continuaba su recorrido.

El episodio quedó registrado por las cámaras de televisión y en una secuencia fotográfica captada por la agencia de noticias AFP.

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¿Qué dijo el Vaticano sobre el golpe que recibió el Papa?

Vatican News, el portal oficial de noticias de la Santa Sede, informó que León XIV resultó ileso y que el incidente no alteró su agenda.

“Gracias por sus oraciones”, expresó el pontífice en medio de la jornada de despedida.

El recorrido se realizó en la Base Aérea Las Palmas, ubicada en el distrito limeño de Surco, minutos antes de la misa con la que concluyó su visita apostólica al país.

La celebración estaba prevista para las 10:30 a. m., hora de Perú y Colombia. Aunque la información de Vatican News reportó la asistencia de más de dos millones de personas, otros reportes situaron la multitud en 1,5 millones de fieles.

Francisco quitó el blindaje y los vidrios del papamóvil

El incidente también puso de relieve una característica del vehículo utilizado por el pontífice: su recorrido sin vidrios o blindaje que lo separen físicamente de los asistentes.

Esta modalidad se consolidó durante el pontificado de Francisco, quien mantuvo una mayor cercanía con los fieles y evitó barreras físicas durante sus desplazamientos. León XIV ha conservado esa disposición en varios de sus recorridos.

Habitualmente, el Papa recibe objetos que los asistentes lanzan hacia el vehículo, como rosarios, peluches, camisetas deportivas y otros recuerdos. Incluso suele sorprender a las multitudes al atraparlos en el aire, aunque esta vez el lanzamiento lo tomó desprevenido.