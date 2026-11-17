La red interna altamente clasificada de la Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos (NSA), conocida como NSA Net, se encuentra fuera de servicio, según informaron seis fuentes conocedoras de la situación.

Aunque por ahora no existen indicios de un ciberataque, la entidad implementó ingresos escalonados para su personal mientras determina el alcance de la falla, sobre la cual aún no ha emitido comentarios oficiales tras ser consultada por CNN.

De acuerdo con un funcionario estadounidense activo y otro retirado, la caída del sistema no compromete el envío de información de inteligencia urgente al presidente Donald Trump, quien realiza una gira por Asia a bordo del Air Force One.

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Ambos aseguraron que el Gobierno dispone de redes de respaldo y sistemas alternativos seguros para mantener la comunicación con el mandatario, actualmente en Filipinas antes de viajar a China para reunirse con Xi Jinping y Vladimir Putin.

Este incidente en la principal agencia de inteligencia del país se suma a una reciente ola de fallos tecnológicos de gran impacto.

El viernes pasado, la Administración Federal de Aviación (FAA) tuvo que suspender durante horas todos los vuelos nacionales —generando miles de retrasos y cancelaciones— debido a la avería de un enrutador en Arkansas, mientras que la semana anterior una caída global de Microsoft dejó sin servicio a usuarios de Outlook y Teams.

Aunque no hay señales de que las interrupciones en la NSA, la FAA o Microsoft respondan a ataques cibernéticos, los episodios evidencian cómo las fallas técnicas pueden alterar los mercados y representar un riesgo potencial para la seguridad nacional.

Tomado de La República

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