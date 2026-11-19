Los líderes gremiales del estado Táchira insisten en que los alféreces de Cúcuta y Villa del Rosario aplican erróneamente la norma para los visitantes venezolanos que ingresan a Colombia en sus vehículos. Aunque la regla los exime de la revisión técnico-mecánica por un plazo de hasta 90 días, la Alcaldía de Cúcuta la exige para todos por igual.

El subsecretario de Tránsito y Transporte del municipio, William Camelo, afirmó que los turistas y compradores del vecino país deben acreditar su ingreso, a través del sellado de su pasaporte, para que los funcionarios no les soliciten ese documento.

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“Así, la autoridad de tránsito puede identificar la calidad de turista –extranjero- y no hay incumplimiento del requerimiento de la revisión técnico-mecánica. Sellar su pasaporte no solo les va beneficiar en las exigencias de tránsito, sino en los incentivos tributarios (como la devolución del IVA)”, agregó Camelo.

El subsecretario dijo que ha habido una alta siniestralidad de visitantes pendulares o de corta estadía en sus vehículos, situación que ha evidenciado que estos tenían mucho tiempo sin esa revisión; algunos, incluso, sin el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT).

El director de Asuntos Fronterizos de Fedecámaras Táchira, Johnson Delgado, refutó los alegatos del funcionario de la Alcaldía, porque viola lo pactado entre autoridades y gremios de ambos países en el ABC Fronterizo del Ministerio de Transporte de Colombia, vigente desde febrero de 2023.

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“La norma dice que si el turista no pasa de los 90 días en su estadía, no necesita la técnico-mecánica, el SOAT sí. Si eso no lo han corregido y si insisten en eso, va a ser difícil que los venezolanos vengan a Cúcuta. Tiene que haber voluntad política, sobre todo de la Alcaldía de Villa del Rosario”, indicó Delgado.

La regla no establece que debe sellar el pasaporte, como lo señaló el funcionario de la Alcaldía.

El líder gremial señaló que la semana pasada, por ejemplo, hubo un caso de una turista que ingresó en su carro del año, que tenía 20 días de haberlo comprado, a quien los alféreces le solicitaron la revisión del auto, solo “porque era de placa venezolana”, lo cual “es absurdo”.

“Hay abusos de algunos alféreces de tránsito que perjudican la presencia de venezolanos y de turistas en Cúcuta. Y eso es lo que aspiramos que se corrija”, recalcó el empresario del vecino país.

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¿Qué dice el ABC?

Requisitos reales para ingresos temporales (menos de 90 días):

Licencia de conducir vigente.

Documento de propiedad del vehículo (título o registro de Venezuela).

SOAT (Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito) colombiano vigente.

Cumplir con las normas de tránsito locales (como el pico y placa).

Cuándo se exige la revisión técnico-mecánica:

Si el vehículo permanece en territorio colombiano por más de 90 días continuos. Si el vehículo quedó registrado en Colombia bajo el proceso de internación (realizado durante el cierre de fronteras en años pasados).

El director de la Junta Directiva de la Cámara de Comercio de San Antonio del Táchira, Alexis Balza, resaltó que los automotores que transiten más allá de la zona de frontera hacia el interior de Colombia deben tramitar adicionalmente el permiso de internación temporal ante la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN).

Recordó que, para el ingreso y tránsito de motocicletas de Venezuela a Colombia, se debe presentar el documento de propiedad expedido por la autoridad venezolana competente, SOAT vigente expedido en Colombia, licencia de conducir del país de origen y los elementos de seguridad (casco y chaleco o prenda reflectiva en los horarios establecidos por la norma colombiana).

El conductor debe también presentar pasaporte vigente, cédula de identidad venezolana, TMF, PPT o PEP (con permanencia máxima de hasta 7 días calendario para TMF y cédula venezolana en zona de frontera).

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