Los profesionales colombianos con experiencia en desarrollo de software, arquitectura tecnológica, automatización y otras áreas especializadas tienen una nueva oportunidad laboral.

GFT Technologies, compañía global de transformación digital centrada en la IA responsable, abrió una convocatoria con la que busca cubrir cerca de 200 vacantes en diferentes áreas de tecnología en Colombia, dirigidas principalmente a personas con más de tres años de experiencia profesional.

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La búsqueda incluye especialistas en desarrollo Back End y Full Stack, arquitectura de software, DevOps, automatización y plataformas como Salesforce y Appian. La compañía también ha identificado profesionales con conocimientos en .NET y Data Lake entre los perfiles de interés para su convocatoria.

Según la compañía, estas oportunidades permiten conocer algunas de las especialidades tecnológicas que requieren para el desarrollo de sus proyectos.

Se trata de perfiles relacionados con la construcción de soluciones digitales, la modernización de sistemas y la automatización de procesos, áreas en las que la experiencia y los conocimientos técnicos son relevantes para atender las necesidades de las organizaciones.

“Queremos que las personas con experiencia en estas áreas conozcan las oportunidades disponibles y puedan participar en nuestros procesos de selección. Para nosotros es importante acercarnos al talento que está desarrollando su carrera en tecnología en Colombia”, señaló el CEO de GFT Technologies en Colombia, Raúl Zárate.

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La convocatoria se produce en un contexto de crecimiento de las operaciones de GFT en el país. De acuerdo con la información corporativa suministrada, la compañía registró un incremento superior al 27% en sus ingresos durante el primer semestre de 2026 en Colombia.

Este resultado ofrece un contexto empresarial para la búsqueda de profesionales, aunque no implica que todas las posiciones correspondan a nuevos puestos de trabajo.

“La experiencia técnica es uno de los aspectos que estamos priorizando en esta convocatoria. Buscamos profesionales que tengan conocimientos especializados y que puedan continuar desarrollando sus capacidades en un entorno donde las tecnologías y las necesidades de las empresas evolucionan constantemente”, explicó Zárate.

¿Cómo participar en la convocatoria?

Los profesionales interesados deberán completar el formulario de inscripción disponible en https://bit.ly/4iL9NaL. Posteriormente, el equipo de selección de GFT revisará la información suministrada y evaluará la experiencia y las competencias técnicas de los aspirantes frente a los perfiles requeridos.

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Quienes avancen en el proceso de preselección recibirán una invitación por correo electrónico para participar en el IT Talent Day, una jornada presencial que se realizará simultáneamente en Bogotá y Medellín el próximo sábado 21 de noviembre.

La compañía espera reunir aproximadamente a 400 profesionales previamente seleccionados: 120 en Bogotá y 280 en Medellín. Durante el encuentro, los participantes podrán realizar evaluaciones técnicas, asistir a entrevistas y conocer las oportunidades laborales disponibles.

Espacios de aprendizaje

Además de los procesos de selección, el IT Talent Day contará con conferencias y actividades relacionadas con inteligencia artificial, Appian, arquitectura de software y desarrollo profesional. La agenda también contempla espacios de intercambio de experiencias, orientación sobre desarrollo de carrera y encuentros con especialistas y líderes de GFT Technologies.

Como parte de la preparación de la jornada, la compañía ha adelantado acercamientos con universidades, agencias de empleo de cajas de compensación y organizaciones del ecosistema tecnológico, con el propósito de ampliar el alcance de la convocatoria.

“Queremos que esta jornada vaya más allá de las entrevistas y las evaluaciones técnicas. La idea es que los participantes también puedan acceder a espacios de aprendizaje, conversar con nuestros especialistas y conocer las posibilidades de desarrollo profesional que existen en la industria tecnológica”, concluyó Zárate.

El encuentro se desarrollará el sábado 21 de noviembre, entre las 8:00 a. m. y las 4:30 p. m., en Bogotá y Medellín. Los candidatos seleccionados recibirán por correo electrónico la información necesaria para asistir.

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