El próximo viernes 27 de noviembre se realizará una nueva jornada de Black Friday, una de las temporadas comerciales de mayores descuentos del año. Durante esta fecha, tiendas físicas y plataformas digitales ofrecerán promociones en categorías como electrodomésticos, ropa, calzado, tecnología y artículos para el hogar.

. Sin embargo, más allá de comparar precios y aprovechar las ofertas, los consumidores deben conocer las garantías que los protegen cuando un producto presenta fallas, no cumple con las condiciones anunciadas o desean desistir de una compra.

En Colombia, la Ley 1480 de 2011, conocida como el Estatuto del Consumidor, establece una serie de derechos que también aplican a los artículos adquiridos con descuentos o promociones. Por eso, comprar a menor precio no significa renunciar a las garantías legales.

¿Se puede devolver un producto porque no le gustó?

Una de las dudas más frecuentes entre los compradores tiene que ver con el derecho de retracto. Esta figura permite desistir de determinadas compras sin necesidad de justificar la decisión, pero no aplica para todas las transacciones.

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Según el artículo 47 del Estatuto del Consumidor, el retracto opera en compras realizadas por internet, teléfono, catálogo y otras modalidades de venta a distancia o no tradicionales, así como en determinados contratos de financiación directa. El plazo para ejercerlo es de cinco días hábiles, contados desde la entrega del producto.

Para hacerlo efectivo, el comprador debe devolver el artículo en las mismas condiciones en que lo recibió. Los costos de transporte asociados a la devolución están a cargo del consumidor. Además, existen excepciones, como los bienes de uso personal, los productos perecederos y los artículos elaborados a la medida.

En las compras presenciales, por el contrario, no existe un derecho general a devolver un producto únicamente porque dejó de gustarle al comprador.

Garantía legal: qué hacer si el producto presenta fallas

Otro derecho fundamental es la garantía legal, mediante la cual fabricantes y proveedores deben responder por la calidad, idoneidad, seguridad y buen funcionamiento de los productos.

Si un artículo presenta defectos, el consumidor puede presentar un reclamo ante el vendedor. Como regla general, este debe ofrecer la reparación gratuita. Cuando el producto no admite reparación o la falla se repite, el comprador puede elegir entre el cambio del artículo o la devolución del dinero, según las condiciones previstas en la ley.

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Estas disposiciones también cobijan los productos adquiridos durante jornadas de descuentos.

¿Necesita la factura para reclamar?

No necesariamente. La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) señala que presentar la factura física no es un requisito para exigir la garantía, siempre que pueda demostrarse la relación de consumo. Para ello, pueden servir comprobantes de pago, extractos bancarios u otros soportes de la transacción.

Antes de comprar durante el Black Friday, se recomienda verificar las características del producto, conservar los comprobantes y consultar las condiciones de entrega, cambios y garantías. En las compras digitales, también es importante revisar que la plataforma sea confiable y que sus políticas respeten los derechos establecidos en la legislación colombiana.

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