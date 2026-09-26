Presidente Abelardo de la Espriella ordena “vigilancia inmediata” sobre la Universidad de Pamplona

En medio del pulso y la expectativa que ronda la elección del nuevo rector de la Universidad de Pamplona, luego de que el Consejo de Estado dejara sin efecto la designación de Ivaldo Torres, el presidente de la República, Abelardo de la Espriella, le pidió este sábado a la ministra de Educación, Ilva Myriam Hoyos Castañeda, ejercer la función de inspección y vigilancia sobre este centro de educación superior.

“Ministra Ilva Miryam, la Universidad de Pamplona exige vigilancia inmediata. Hay denuncias sobre manejos contractuales, poderes externos que ordenan contratación y burocracia sin sentido que preocupan al Gobierno”, escribió el jefe de Estado en su cuenta de X.

De la Espriella recordó que hace apenas unos meses el Consejo de Estado anuló la elección de Torres, quien cumplía un tercer periodo consecutivo al frente del alma mater, pese a que el Estatuto General de la Universidad de Pamplona permitía una sola reelección.

Así mismo, dijo que ese Estatuto obliga al Consejo Superior Universitario a iniciar de inmediato el proceso para designar rector titular.

En ese sentido, conminó a que este nuevo proceso se haga “en términos y con transparencia” y por esa razón le pidió a la ministra que para garantizar el trámite de escogencia del nuevo titular de la Unipamplona, “se ejerza la función de inspección y vigilancia”.

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“Las universidades públicas no pueden seguir siendo refugio de la corrupción ni coto de caza de poderes políticos”, sentenció.

El martes de esta semana tuvo lugar una sesión extraordinaria del CSU de la Universidad de Pamplona para definir el cronograma para elegir al próximo rector y analizar la propuesta de reforma al Estatuto General que tanta polémica ha causado. Sin embargo, la reunión concluyó sin decisiones.

La reforma estatutaria es precisamente uno de los aspectos que ha desatado una amplia controversia entre diferentes sectores de la Universidad, entre ellos estudiantes y la Veeduría Pro Defensa de la Universidad de Pamplona, quienes cuestionan la posibilidad de modificar las reglas de juego antes de abrir nuevamente la convocatoria, al considerar que los cambios podrían incidir en las condiciones de participación de Ivaldo Torres.

Es por eso que la Veeduría sostiene que la falta de decisiones sobre los puntos centrales de la agenda podría interpretarse como una forma de aplazar el proceso. Según el organismo de vigilancia, ese aplazamiento permitiría ganar tiempo para buscar los respaldos necesarios a una reforma que eventualmente habilite la participación de Torres en la carrera por la rectoría.

Por ahora, la discusión aplazada y la propuesta podría volver a ser discutida en la sesión prevista para el próximo 2 de octubre.