Ministro de Vivienda dejó claro: obras en Norte de Santander se harán vía financiación conjunta

La construcción de 144 viviendas rurales para familias campesinas de cuatro municipios y dos resguardos indígenas del Catatumbo comenzó a avanzar tras la firma de un convenio entre el Ministerio de Vivienda y la Gobernación de Norte de Santander.
Está dirigido, principalmente, a hogares víctimas de la violencia y el desplazamiento forzado de los municipios de Tibú, El Tarra, Sardinata y Convención, así como a familias de los resguardos motilón barí y Catalaura La Gabarra.
El anuncio fue hecho durante la visita a Norte de Santander del ministro de Vivienda, Jaime Andrés Beltrán, quien junto al gobernador William Villamizar presentó el proyecto como parte de las iniciativas que la actual administración busca reactivar después de encontrar obras de vivienda, agua potable y saneamiento básico sin ejecución.
Villamizar reveló que el compromiso es tener listas para su inauguración las primeras 28 casas en diciembre próximo.
“Encontramos en el departamento de Norte de Santander más de 17 proyectos en materia de agua totalmente estancados. Algunos llevan entre 10 y 12 años abandonados”, afirmó el ministro de Vivienda.
Lea aquí: Halloween ya no es solo dulces: así cambió el consumo de los colombianos
De ese grupo, el Ministerio priorizó tres iniciativas que presentan mayores avances en su estructuración y que están siendo revisadas conjuntamente con las autoridades territoriales. Uno de los proyectos, correspondiente a Pamplona, registra un avance cercano al 98 % en su estructuración, de acuerdo con el ministro. El siguiente paso será definir las fuentes de financiación para iniciar su ejecución.
El Ministerio de Vivienda también informó que trabaja en un programa de mejoramiento de 177 viviendas dispersas, mientras evalúa nuevos proyectos de vivienda presentados por los alcaldes y el gobernador Villamizar.
Proyectos sin financiación
Beltrán señaló que uno de los principales obstáculos encontrados por el Ministerio es la falta de recursos para ejecutar proyectos que ya cuentan con avances técnicos y administrativos.
“Los proyectos están viabilizándose, estamos destrabándolos, pero ahora necesitamos los recursos”, sostuvo.
Ante esta situación, el Gobierno plantea que la Nación, la Gobernación y las alcaldías definan esquemas conjuntos de financiación. Entre las alternativas mencionadas por el ministro están las obras por impuestos y otros mecanismos que permitan complementar los recursos públicos.
El funcionario pidió, además, a los congresistas de Norte de Santander tener en cuenta las necesidades de agua y vivienda durante la discusión del Plan de Desarrollo y la aprobación del presupuesto nacional.
Lea también: Giro en el crimen de Jhon Calzones: investigación apunta a disidencias de Iván Mordisco
Déficit en tratamiento de aguas
La situación de los proyectos de vivienda se suma a las dificultades que enfrenta el departamento en materia de saneamiento básico. El ministro reconoció que Cúcuta y su área metropolitana requieren avanzar en el tratamiento de las aguas residuales y señaló que Colombia mantiene una brecha considerable entre la cobertura de agua potable y la capacidad para tratar las aguas utilizadas.
Según las cifras entregadas por Beltrán, mientras la cobertura de agua en el país ronda el 89 %, el tratamiento de aguas residuales apenas alcanza el 24 %.
El Ministerio aseguró que está acelerando los estudios de varios proyectos para buscar que durante el actual cuatrienio los departamentos de Santander y Norte de Santander puedan avanzar tanto en el acceso al agua potable como en el tratamiento de las aguas residuales.
En Norte de Santander, de los 17 proyectos de agua identificados como estancados, tres fueron priorizados por su nivel de avance. Uno de ellos ya estaría listo en su estructuración, pero todavía requiere garantizar los recursos para su ejecución.
Lea además: Director nacional de Bomberos fue declarado insubsistente tras decisión de De la Espriella
El caso de las 144 viviendas rurales constituye, de acuerdo con el Ministerio, uno de los primeros proyectos que entra nuevamente en marcha. La iniciativa busca atender a familias campesinas afectadas por el conflicto armado y el desplazamiento en una de las zonas que durante los últimos años ha concentrado buena parte de la crisis humanitaria del departamento.
Entregan parque en La Libertad y plantean acueducto rural
Un nuevo espacio para la recreación, el encuentro comunitario y las actividades familiares fue entregado por el alcalde de Cúcuta, Jorge Acevedo Peñaloza, y el ministro de Vivienda, Jaime Andrés Beltrán, en la ciudadela La Libertad.
Se trata del parque Refugio Verde, ubicado en el barrio Siglo XXI, una obra que busca recuperar un espacio para el uso de la comunidad y generar alternativas para el aprovechamiento del tiempo libre, especialmente para niños y jóvenes.
Durante el acto, funcionarios y líderes comunitarios coincidieron en la necesidad de que los habitantes se apropien del escenario y participen en su conservación. La administración municipal también planteó que el parque pueda convertirse en un punto para actividades educativas, sociales y comunitarias.
La jornada incluyó compromisos relacionados con seguridad, iluminación y prevención del consumo de drogas, asuntos que fueron planteados como condiciones necesarias para mantener el espacio en buenas condiciones y garantizar su utilización por parte de las familias.
Lea aquÍ: Tania Gilinski asume como embajadora de Colombia ante Israel
El ministro Beltrán destacó la necesidad de que las entidades nacionales y territoriales trabajen de manera coordinada en la ejecución de proyectos para las comunidades, independientemente de las diferencias políticas.
Más allá de la inauguración del parque, el alcalde Jorge Acevedo aprovechó la presencia del ministro de Vivienda para plantearle uno de los proyectos pendientes para la zona rural de Cúcuta: la construcción de un sistema de acueducto para el corregimiento de Buena Esperanza.
La iniciativa busca llevar el servicio de agua a cerca de 10.000 familias del corregimiento y beneficiar también a comunidades campesinas de varios centros poblados de esa zona rural.
Acevedo señaló que el municipio está dispuesto a participar en la ejecución del proyecto, al considerar que el acceso al agua constituye una necesidad prioritaria para la población rural. De acuerdo con el mandatario, la infraestructura podría beneficiar a unas 30.000 personas.
Lea también: Yo soy ministro, ustedes me respetan: así fue el cruce de Miguel Gómez con el Pacto Histórico
La propuesta tuvo una respuesta favorable del ministro, quien solicitó al alcalde y a los representantes de la comunidad radicar formalmente el proyecto ante el Ministerio de Vivienda para iniciar su revisión técnica y determinar las condiciones necesarias para avanzar hacia su financiación.
Beltrán explicó que, una vez presentada la documentación y surtida la evaluación correspondiente, se podría analizar un esquema de financiación conjunta entre la Nación y el municipio de Cúcuta.
Gracias por valorar La Opinión Digital. Suscríbete y disfruta de todos los contenidos y beneficios en http://bit.ly/SuscripcionesLaOpinion