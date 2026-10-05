Ministro de Vivienda dejó claro: obras en Norte de Santander se harán vía financiación conjunta

La construcción de 144 viviendas rurales para familias campesinas de cuatro municipios y dos resguardos indígenas del Catatumbo comenzó a avanzar tras la firma de un convenio entre el Ministerio de Vivienda y la Gobernación de Norte de Santander.

Está dirigido, principalmente, a hogares víctimas de la violencia y el desplazamiento forzado de los municipios de Tibú, El Tarra, Sardinata y Convención, así como a familias de los resguardos motilón barí y Catalaura La Gabarra.

El anuncio fue hecho durante la visita a Norte de Santander del ministro de Vivienda, Jaime Andrés Beltrán, quien junto al gobernador William Villamizar presentó el proyecto como parte de las iniciativas que la actual administración busca reactivar después de encontrar obras de vivienda, agua potable y saneamiento básico sin ejecución.

Villamizar reveló que el compromiso es tener listas para su inauguración las primeras 28 casas en diciembre próximo.

“Encontramos en el departamento de Norte de Santander más de 17 proyectos en materia de agua totalmente estancados. Algunos llevan entre 10 y 12 años abandonados”, afirmó el ministro de Vivienda.

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De ese grupo, el Ministerio priorizó tres iniciativas que presentan mayores avances en su estructuración y que están siendo revisadas conjuntamente con las autoridades territoriales. Uno de los proyectos, correspondiente a Pamplona, registra un avance cercano al 98 % en su estructuración, de acuerdo con el ministro. El siguiente paso será definir las fuentes de financiación para iniciar su ejecución.

El Ministerio de Vivienda también informó que trabaja en un programa de mejoramiento de 177 viviendas dispersas, mientras evalúa nuevos proyectos de vivienda presentados por los alcaldes y el gobernador Villamizar.

