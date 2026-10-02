Gobierno nacional y Bavaria activan 'Ruta Milagro' para apoyar a 3.500 negocios afectados por el terremoto

El gobierno de Abelardo de la Espriella y Bavaria se unieron con un objetivo en común: dar inicio a la ‘Ruta Milagro’ y contribuir a la recuperación de 3.500 negocios afectados por el terremoto. La empresa de bebidas ya había anunciado una inversión de $12.000 millones para trabajar de manera articulada con iNNpulsa Colombia y el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.

Las ayudas para los comercios se dividen en dos fases: 500 negocios recibirán intervenciones relacionadas con la infraestructura, mientras que 3.000 recibirán activos productivos para mejorar sus condiciones de operación y la presentación de sus establecimientos.

“Con ‘La Ruta Milagro por las Tiendas’ queremos acompañar a los comerciantes desde el primer día de la recuperación para que vuelvan a abrir sus puertas, recuperen sus ingresos y construyan negocios más fuertes y preparados para el futuro. Porque reconstruir una tienda es también ayudar a reconstruir el proyecto de vida de quienes están detrás de ella”, dijo Sergio Rincón, presidente de Bavaria.

Ruta Milagro: ¿Cuáles son los pasos para este proyecto?

Este proyecto en común contará con varias fases. La primera consiste en el proceso de caracterización, diagnóstico y priorización de los establecimientos, con el fin de identificar las necesidades de cada uno y definir las acciones necesarias para acompañar su proceso de recuperación.

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Para los 500 negocios con afectaciones graves, las acciones estarán enfocadas en recuperar su infraestructura y capacidad operativa mediante obras civiles, recuperación de mobiliario y equipos, además de acompañamiento técnico especializado.

Por su parte, los 3.000 negocios restantes ya están recibiendo activos productivos, como mobiliario, elementos de visibilidad comercial, material para punto de venta y otros equipos necesarios para recuperar y fortalecer las condiciones de operación de sus establecimientos, facilitando así su regreso a la actividad comercial.

Los aportes de iNNpulsa Colombia

iNNpulsa Colombia aportará herramientas y capacidades de fortalecimiento empresarial, mientras que Emprendedores Bavaria, programa que desde 2018 ha fortalecido a más de 85.000 negocios en Colombia, pondrá a disposición su experiencia en formación empresarial, digitalización e inclusión financiera. Una medición de impacto realizada en 2024 mostró que los emprendedores participantes incrementaron sus ingresos en promedio un 38,9% después de la intervención.

“Desde iNNpulsa Colombia acompañaremos a estos negocios en la recuperación de su capacidad operativa y en el fortalecimiento de su gestión, sus ventas, su digitalización y su productividad. El objetivo es que no solo vuelvan a abrir, sino que puedan sostenerse, crecer y seguir generando oportunidades para sus familias y comunidades”, señaló Mónica Moreno, directora de iNNpulsa Colombia.

Cifras de Fenalco revelaron que en Colombia, el Canal Tradicional reúne más de 500.000 negocios y emplea a cerca de 575.000 personas, convirtiéndose en uno de los principales motores de la economía local.

Esto es fundamental para industria cervecera, ya que más de 300.000 personas dependen de la venta de cerveza, una categoría que puede representar hasta el 50% de los ingresos diarios de quienes la comercializan. Cada tienda es, así, una fuente de ingresos para las familias que están detrás del negocio y un punto que conecta productores, proveedores, comerciantes y consumidores en los territorios.

Tomado de El Colombiano.

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