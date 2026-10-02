Colombia busca un nuevo eje comercial con Venezuela y EE. UU.

La visita del vicepresidente José Manuel Restrepo a Caracas, quien lideró un encuentro con representantes de la Cámara Colombo Venezolana, evidenció que las diferencias políticas con la presidenta interina Delcy Rodríguez no serán un inconveniente para impulsar las relaciones comerciales binacionales.

Además, la intervención de Estados Unidos en la transición que vive el país vecino, desde el pasado 3 de enero, plantea para el Gobierno un escenario que vincula a Colombia, Estados Unidos y Venezuela en materia de inversión y comercio.

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Según el vicepresidente, la estrategia es parte de Misión Crecer, encomendada por de La Espriella. “Se abren oportunidades muy importantes para los inversionistas colombianos en el marco de ese relacionamiento Colombia-Estados Unidos-Venezuela. Esta inversión puede generar una dinámica de crecimiento tanto en Venezuela como en Colombia”, afirmó Restrepo.

Igualmente, el Gobierno prepara el Milagro Week, evento que reunirá a empresarios de los tres países para identificar oportunidades de inversión y desarrollo, el próximo 16 de noviembre en Nueva York, a donde Colombia llevará un portafolio de 176 proyectos estratégicos por $75 billones.

Para el líder del Centro de Investigación para el Análisis de Datos Económicos y Sectoriales del Politécnico Grancolombiano, Jaime Edison Rojas, es relevante el papel de la administración de Donald Trump, porque si EE. UU. “no tuviese el posicionamiento que tiene hoy en Venezuela, tal vez un anuncio como este no sería posible”.

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El investigador sostuvo que el hecho de que la nación norteamericana esté reactivando las relaciones económicas con ese país permite que Colombia considere impulsar sus relaciones comerciales con el país petrolero.

“La segunda razón es la necesidad que tiene nuestro país en este momento de gas, por lo que Venezuela representa una oportunidad para hallar el gas que requerimos. Todo esto va a contribuir a reactivar la actividad comercial, particularmente, en las zonas de frontera como Norte de Santander”, añadió Rojas.

El académico resaltó que, aunque es muy difícil que el comercio binacional pronto llegue a los volúmenes de hace 20 años, sí habrá un mayor un flujo de las exportaciones e importaciones.

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“No es necesariamente que el Gobierno entienda que por encima de las diferencias políticas está la comercial, sino que, por el contrario, en este momento concibe que hay una afinidad política también por la participación de Estados Unidos en Venezuela”, agregó Jaime Edison Rojas.

En la capital venezolana, a la reunión con José Manuel Restrepo también asistieron la ministra de Minas y Energía, María Nohemí Arboleda, y los vicepresidentes de Inversión y Comercio Exterior de ProColombia, pues se trabajará en aspectos relacionados con alimentos, medicamentos e insumos, mientras que Arboleda abordará posibilidades de inversión en infraestructura eléctrica y sectores minero y de hidrocarburos.

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