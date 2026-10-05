Gobernación lleva obras a Ragonvalia para mejorar movilidad, servicios y calidad de vida

La Gobernación de Norte de Santander llegó al municipio de Ragonvalia con obras, entregas y anuncios que benefician a sus más de 6.000 habitantes. La jornada, desarrollada el pasado viernes, estuvo encabezada por el gobernador del departamento, William Villamizar, con el acompañamiento de algunos secretarios de su despacho.
La visita institucional, que fortaleció el área urbana y rural del municipio, inició con la entrega de 96 paneles solares a productores de mora de Ragonvalia. Este proyecto, que costó $545 millones, benefició a 60 cultivadores de Coagronvalia que trabajan en el sector Alto de Babilonia y que mensualmente producen 100 toneladas de esta fruta.
Asimismo, la obra fue entregada con un inversor de 50 kW y una subestación de 75 kVA, con el propósito de fortalecer su producción y disminuir los costos que antes pagaban por energía eléctrica. “Le agradecemos al gobernador, pues estos paneles nos van a permitir procesar la mora con costos bajos y ser más competitivos en el mercado”, indicó José Gabriel Rubio, representante de Coagronvalia.
De igual manera, Rubio señaló que este proyecto es importante porque ellos venden su producto al PAE municipal y departamental, e inclusive a empresas nacionales como Postobón.
Vehículos para el saneamiento básico
Con el propósito de mejorar el servicio de aseo en Ragonvalia, la Gobernación también hizo entrega de un carro compactador, dos motocargueros y 10 contenedores de basura que fueron ubicados estratégicamente.
“Con estos vehículos se logrará recoger los residuos sólidos de mejor manera y mantener las calles limpias. Estos elementos también le permitirán al municipio modernizarse en el servicio de aseo y contar con un vehículo propio, nuevo y acondicionado con todas las características necesarias”, destacó William Villamizar, gobernador de Norte de Santander.
Por su parte, Aldair Álvarez, secretario de Agua Potable y Saneamiento Básico del departamento, precisó que esta entrega es resultado de la vinculación del municipio al Plan Departamental de Aguas y resaltó que, con esos nuevos vehículos, la Alcaldía se ahorra recursos que anteriormente destinaba a contratar el servicio.
Además, el jefe de la dependencia expuso que con esta entrega se verá beneficiado todo el sector urbano del municipio y también los sectores rurales cercanos, gracias a los motocargueros.
En cuanto al valor total de inversión en el proyecto, fue de $1.042 millones.
Mejores vías, una realidad
En materia de vías e infraestructura, el gobernador William Villamizar también hizo importantes anuncios que permitirán mejorar la movilidad entre Ragonvalia y otros municipios del departamento.
Uno de los primeros anuncios que hizo el mandatario departamental fue el de la pavimentación de 1,3 kilómetros en la vía entre Chinácota y Ragonvalia.
En su visita a ese punto, el gobernador colocó la primera piedra de la obra y anunció que está proyectada para entregarse en aproximadamente seis meses. Además, expuso que esta intervención da continuidad a las obras de mejoramiento vial que ya habían iniciado sobre ese tramo.
Asimismo, el gobernador del departamento anunció que en la vía entre Ragonvalia y Chinácota se destinaron $1.200 millones para mantenimiento y otros $1.600 millones para la construcción de un muro de contención en el sector El Asilo.
Adicionalmente, comunicó que se destinaron $4.000 millones para el mejoramiento de la vía y el cambio de más de 30 alcantarillas en el corredor entre Ragonvalia y el municipio de Herrán.
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Por otra parte, la administración departamental informó que se mejorarán puntos críticos en la vía entre Villa del Rosario y Ragonvalia, con una inversión de $7.000 millones.
Según explicaron, esos tramos deteriorados corresponden al sector entre La Uchema y Juan Frío, así como a puntos cercanos a Palo Gordo y El Alto.
“Ragonvalia queda con recursos importantes para su conexión con otros municipios. Esto le dará la posibilidad a los campesinos de tener mayor productividad y competitividad y a la comunidad, en general, una mejor movilidad”, expresó el gobernador, quien manifestó su agradecimiento a la Asamblea Departamental por aprobar los recursos para los distintos proyectos.
Entregas de ayudas a los adultos mayores y otros anuncios
Otra población que quedó profundamente agradecida con la Gobernación de Norte de Santander fueron los adultos mayores del municipio, quienes se vieron beneficiados con kits y elementos del programa del Adulto Mayor.
En el marco de este programa, la Gobernación entregó 400 mercados, 20 sillas de ruedas, cinco sillas de ducha, cinco bastones para personas invidentes, 60 bastones normales, cinco colchones antiescaras, 20 caminadores y 25 kits de autocuidado.
Además, durante la entrega de estos insumos se anunció la construcción del Centro del Adulto Mayor, que tendrá un valor total de $2.500 millones.
“Ya se dejaron los recursos para el Centro del Adulto Mayor, que esperamos entregar en cinco o seis meses. En esta edificación, los adultos mayores se van a poder reunir para hacer sus celebraciones, ejercitarse, asistir a capacitaciones y participar de programas”, manifestó el gobernador William Villamizar.
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Por otro lado, durante la visita a Ragonvalia se hicieron importantes anuncios, como la próxima instalación de cinco alarmas comunitarias y 20 cámaras en 10 puntos, que estarán conectadas a la estación de Policía para garantizar la seguridad en el municipio.
También se hizo un balance del Programa de Alimentación Escolar (PAE), que ha beneficiado a 858 niños en el municipio, con corte a agosto, y se informó sobre la entrega de activos productivos a 10 mujeres cuidadoras.
Además, la Gobernación de Norte de Santander expuso que en Ragonvalia entregaron 10 cocinas reguladoras de humo a familias que lo necesitaban y que, a la fecha, se han realizado 69 mejoramientos de vivienda.
De igual forma, otras actividades que marcaron el día fueron la visita al CDI San Manuelito, con la estrategia ‘Norte, Territorio de Juego y Paz’, y la entrega de kits deportivos que beneficiaron a 200 niños, niñas y adolescentes.
Finalmente, la jornada culminó con un partido entre las selecciones de la Gobernación de Norte de Santander y de la Alcaldía de Ragonvalia en el estadio Ramón González Valencia, donde además se estrenaron las nuevas luminarias que entregó la Gobernación, por un valor de $272 millones.
En materia deportiva, el gobernador de Norte de Santander también informó de la destinación de más de $280 millones para la adecuación y mantenimiento de la cancha sintética ubicada en el barrio Ramón González Valencia.
El agradecimiento de un municipio
La alcaldesa de Ragonvalia, Carmen Alicia Chona, manifestó su agradecimiento al gobernador William Villamizar, pues afirmó que todas estas obras permitirán fortalecer la gestión a nivel interno del municipio y proyectarse a nivel regional y nacional.
Por su parte, Osvaldo Peña, presidente del Concejo de Ragonvalia, indicó que este es un esfuerzo institucional muy importante porque demuestra el interés por la comunidad y mejora la calidad de vida de los ciudadanos. “Quiero darle las gracias al señor gobernador porque siempre nos ha recibido en todas las ocasiones que hemos ido hasta su despacho a solicitar las ayudas que requiere el municipio”, concluyó.
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