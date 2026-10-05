Gobernación lleva obras a Ragonvalia para mejorar movilidad, servicios y calidad de vida

La Gobernación de Norte de Santander llegó al municipio de Ragonvalia con obras, entregas y anuncios que benefician a sus más de 6.000 habitantes. La jornada, desarrollada el pasado viernes, estuvo encabezada por el gobernador del departamento, William Villamizar, con el acompañamiento de algunos secretarios de su despacho.

La visita institucional, que fortaleció el área urbana y rural del municipio, inició con la entrega de 96 paneles solares a productores de mora de Ragonvalia. Este proyecto, que costó $545 millones, benefició a 60 cultivadores de Coagronvalia que trabajan en el sector Alto de Babilonia y que mensualmente producen 100 toneladas de esta fruta.

Asimismo, la obra fue entregada con un inversor de 50 kW y una subestación de 75 kVA, con el propósito de fortalecer su producción y disminuir los costos que antes pagaban por energía eléctrica. “Le agradecemos al gobernador, pues estos paneles nos van a permitir procesar la mora con costos bajos y ser más competitivos en el mercado”, indicó José Gabriel Rubio, representante de Coagronvalia.

De igual manera, Rubio señaló que este proyecto es importante porque ellos venden su producto al PAE municipal y departamental, e inclusive a empresas nacionales como Postobón.