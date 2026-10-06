Violencia contra la mujer, un problema silencioso en Cúcuta

La agresión física que se presentó el pasado fin de semana contra una mujer que se movilizaba en taxi, ha generado rechazo entre ciudadanos y organizaciones sociales de Cúcuta, quienes manifestaron su preocupación por este tipo de violencias y enfatizaron la importancia de que las autoridades ofrezcan respuestas efectivas contra esas situaciones.
Sin embargo, este caso forma parte un panorama más complejo en la región, pues de acuerdo con la Policía Metropolitana de Cúcuta, en lo corrido del presente año la Patrulla Púrpura de la Mecuc ha conocido y acompañado 424 casos de violencia basada en género.
Según indicó la Policía, los sectores donde se ha registrado una mayor incidencia de casos atendidos son los barrios Ospina Pérez y Belén. Asimismo, detallaron que las mujeres amas de casa constituyen la población más afectada en los casos de violencia basada en género, particularmente en situaciones de violencia intrafamiliar.
Más de 1.000 casos
Pese a las cifras oficiales, la Corporación Mujer, Denuncia y Muévete, informó que en lo corrido del 2026, a corte de julio, han registrado más de 870 casos de violencia intrafamiliar en Cúcuta y 1.402 a nivel de Norte de Santander.
Alejandra Vera, directora de la Corporación, explicó que en los casos que acompañan han identificado amenazas, control psicológico, violencia económica, incumplimiento de alimentos utilizado para someter a las madres y situaciones donde los hijos e hijas son utilizados para causarles daño.
“Además, es importante destacar que la violencia está adoptando nuevas formas. Nos alertan el acoso digital, la suplantación y el uso de inteligencia artificial para fabricar imágenes íntimas o desacreditar a las mujeres. Necesitamos que las instituciones puedan reconocer, investigar y atender estas agresiones”, agregó la directora.
Asimismo, Vera destacó algunas barreras que enfrentan las mujeres para acceder a la justicia y a la protección. Según precisó, estas no pueden explicarse únicamente por el miedo a denunciar, ya que han identificado vacíos importantes en la información, la atención y el acompañamiento institucional que dificultan que las mujeres puedan reconocer y comunicar las violencias que están viviendo.
Según detalló, esas barreras corresponden principalmente a la falta de articulación entre entidades, la falta de información, de una escucha adecuada y también de claridad sobre lo que sucede con los reportes.
En este sentido, recalcó que otras preocupaciones que surgen desde la corporación es que hay mujeres que denuncian y que continúan expuestas, así como las dificultades que tienen para acceder a alojamiento seguro y a respuestas oportunas.
Además, señaló que han recibido relatos de mujeres que, después de denunciar, enfrentan denuncias en su contra por parte del presunto agresor.
“Nos preocupa que estas actuaciones puedan utilizarse para intimidarlas o desgastarlas, especialmente cuando existe una desigualdad de recursos o poder. Cada proceso debe investigarse con garantías, examinando la historia completa de violencia y evitando que una contradenuncia borre el riesgo previamente advertido”, expuso.
Igualmente, la directora considera que es necesario fortalecer la valoración del riesgo de feminicidio, el cumplimiento de las medidas de protección, la investigación oportuna, la atención al trauma y la protección de la infancia.
Las acciones adelantadas
Según informó la Mecuc, su función a través de la Patrulla Púrpura, está orientada principalmente a la protección, acompañamiento y activación de las rutas de atención para las mujeres víctimas de violencia.
Por lo tanto, afirmaron que la Patrulla Púrpura realiza el acompañamiento, orientación y protección de las víctimas de violencia basada en género, especialmente en casos de violencia intrafamiliar.
Además, mencionaron que para prevenir y mitigar estas situaciones, las autoridades desarrollan acciones de sensibilización, prevención, acompañamiento a víctimas, activación de rutas de protección, seguimiento a medidas de protección y articulación interinstitucional con entidades encargadas de la atención y restablecimiento de derechos.
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“El seguimiento y avance de las investigaciones judiciales ya es competencia exclusiva de la Fiscalía General de la Nación y demás autoridades judiciales competentes. Nuestro papel se enfoca en garantizar el acceso de las víctimas a la ruta institucional de atención y protección, contribuyendo a que reciban el apoyo oportuno de las entidades encargadas”, agregó la entidad.
Por otra parte, recalcaron que quienes incurran en conductas de violencia contra la mujer pueden enfrentar sanciones penales que varían según la conducta cometida. Indicaron que en los casos de violencia intrafamiliar, el Código Penal Colombiano contempla penas de prisión entre cuatro y ocho años, las cuales pueden aumentar cuando la víctima se encuentre en condición de especial protección.
También explicaron que delitos como el feminicidio, las lesiones personales, las amenazas o la violencia sexual conllevan sanciones más severas.
En cuanto a las líneas donde se pueden denunciar estos hechos de violencia, recordaron que las personas pueden comunicarse a la Línea 155, la Línea de Emergencias 123, las Comisarías de Familia, la Fiscalía General de la Nación y la Policía Nacional.
Por otro lado, la Corporación Mujer Denuncia y Muévete brinda orientación, acompañamiento psicosocial y apoyo para activar las rutas de atención y protección.
Pese a esos esfuerzos, la directora de la Corporación manifestó que se necesita hacer educación continua desde la infancia y la adolescencia sobre igualdad, consentimiento, resolución de conflictos y respeto por la autonomía de las mujeres, así como prevención dirigida a los hombres, junto con investigación y sanción de las conductas violentas.
La representante precisó que esto es fundamental pues estas violencias afectan la salud, autonomía, ingresos, vínculos y proyecto de vida de las mujeres, además de afectar profundamente a sus hijos e hijas.
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“Nuestro llamado es a dejar de normalizar el control, la humillación y la agresión. La responsabilidad de detener la violencia no puede recaer sobre la mujer que la está sufriendo. Como comunidad debemos escucharla sin culpabilizarla, respetar sus decisiones y acompañarla a buscar protección sin exponerla. A las autoridades también les decimos que cada alerta debe recibir una respuesta proporcional al riesgo y que una denuncia debe abrir una ruta de protección efectiva”, concluyó Vera.
Seguimiento de las autoridades
En relación a este panorama, se conoció que desde el Concejo Municipal se citará en los próximos días a la Secretaría de Gobierno para evaluar la estrategia de atención y revisar la creación de dos nuevas Comisarías de Familia que permitan descongestionar la alta demanda de casos.
Sobre el caso de la mujer agredida en un taxi, la Policía Metropolitana de Cúcuta afirmó que aunque ya se ubicó a la víctima y se activó la ruta con Patrulla Púrpura, la mujer no quiere iniciarle el proceso a la otra persona.
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