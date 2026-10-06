Violencia contra la mujer, un problema silencioso en Cúcuta

La agresión física que se presentó el pasado fin de semana contra una mujer que se movilizaba en taxi, ha generado rechazo entre ciudadanos y organizaciones sociales de Cúcuta, quienes manifestaron su preocupación por este tipo de violencias y enfatizaron la importancia de que las autoridades ofrezcan respuestas efectivas contra esas situaciones.

Sin embargo, este caso forma parte un panorama más complejo en la región, pues de acuerdo con la Policía Metropolitana de Cúcuta, en lo corrido del presente año la Patrulla Púrpura de la Mecuc ha conocido y acompañado 424 casos de violencia basada en género.

Según indicó la Policía, los sectores donde se ha registrado una mayor incidencia de casos atendidos son los barrios Ospina Pérez y Belén. Asimismo, detallaron que las mujeres amas de casa constituyen la población más afectada en los casos de violencia basada en género, particularmente en situaciones de violencia intrafamiliar.