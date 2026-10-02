Colombia busca recuperar el rumbo ante Perú tras un flojo inicio de ciclo

La segunda etapa de la selección Colombia y el técnico Néstor Lorenzo, luego de su participación en el Mundial de Canadá, Estados Unidos y México 2026, en el que alcanzó los octavos de final, tras caer (2-0) ante Suiza, no ha comenzado del todo bien de cara al futuro de las próximas eliminatorias a la Copa del Mundo de 2030.

La ‘Tricolor’ que cuatro años atrás arrancó con muchas ilusiones, haciendo una buena pretemporada mundialista, en su momento ganó 19 partidos, y empató 3, imponiéndose a selecciones como España y Alemania.

En este nuevo ciclo, Lorenzo busca hacer un recambio en algunas posiciones que acompañe a los mundialistas a conformar una selección homogénea sólida.

Sin embargo, en los dos encuentros recientes, el experimento ante México (1-1) y Paraguay (0-1), las cosas no se han dado a Néstor Lorenzo.

Se esperaba una mejor actitud de los jugadores nuevos, de responder a las indicaciones del entrenador, pero no han entendido lo que el técnico pretende en su filosofía de juego, que debe ser diferente a lo que se jugó en el pasado Mundial de 2026.

Se podría decir que, de momento, como selección no tiene nada; se ve un equipo normalito, pero es un proceso de formación para ir armando la nómina de 30 jugadores que jugarán las eliminatorias sudamericanas y la Copa América de 2028.

Este martes de nuevo Colombia afrontará otro juego amistoso y será contra Perú, selección que terminó penúltima en las pasadas eliminatorias mundialistas y ocupó el puesto 13 en la Copa América.

Compromiso que se disputará a partir de las 6:45 de la tarde en el estadio Fort Lauderdale, de Miami.

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En el historial deportivo se han enfrentado en 63 ocasiones, con saldo a favor de Colombia, con 21 victorias, 24 empates y 17 derrotas.

Si es o no un buen examinador de esta Colombia en construcción, solo se sabrá en el desarrollo del partido.

Los Incas, al igual que los cafeteros, en sus dos primeros juegos igualaron ante México (1-1) y cayeron (2-0) frente a Canadá y también quieren redimirse y volver a la palestra a nivel sudamericano.

Ante el desempeño, sobre todo ante Paraguay, podría hacer algunos cambios para tener más manejo del balón y profundidad en el ataque.

Lorenzo admitió que su equipo cometió muchas fallas frente a la rocosa Paraguay.

"Estamos en construcción, las conclusiones las vamos sacando a medida que pase el tiempo, pero creo que hay cosas buenas para destacar, más allá de que reconozco que el equipo no jugó bien", había dicho Lorenzo, tras el juego ante los guaraníes.

No obstante, las novedades serán más de planteamiento táctico y de pronto le dé minutos a Juan Manuel Rengifo, Óscar Perea, Royer Caicedo y Daniel Arcila, y al arquero, Kevin Mier, quienes son los que faltan por actuar en esta gira.

Jhon Arias reconoció que no se hizo un buen partido por el resultado y la propuesta de juego.

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“Estamos trabajando para terminar venciendo, ganando, porque creo que es importante dejar esa última imagen”.

Una posible formación de Colombia sería con: Kevin Mier; Daniel Muñoz, Dávinson Sánchez, Jhon Lucumí, Álvaro Angulo; Gustavo Puerta, Jhon Solís, Juan Rengifo, Yaser Asprilla, Jhon Arias, Luis Suárez.

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