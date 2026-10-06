La Opinión Colombia
Suscríbete
Cúcuta Deportes Colombia Región Judicial Economía Política Más
Elecciones 2023 Elecciones 2023 mobile
Cúcuta
2
Cúcuta
Más de 2.000 estudiantes están sin transporte escolar desde hace más de un mes en Cúcuta
La suspensión obliga a los padres de familia a asumir gastos adicionales para garantizar el desplazamiento de sus hijos hacia las instituciones educativas.
Authored by
practicanteweb
Suspensión de transporte escolar fronterizo. Foto: Archivo
La opinión
La Opinión
Martes, 6 de Octubre de 2026

El servicio de transporte escolar fronterizo que beneficiaba  a estudiantes de instituciones educativas como el Misael Pastrana Borrero, Carlos Pérez Escalante y Club de Leones, en Cúcuta, se encuentra suspendido hace más de un mes. Ante esto, la comunidad estudiantil hizo un enérgico llamado a los entes responsables para que les brinden una pronta solución.

A comienzos de este año, el secretario de Educación, César Ricardo Rojas Ramírez, acompañó el inicio del transporte escolar cerca del puente internacional Francisco de Paula Santander, que comunica a Cúcuta con Ureña, y aseguró que a través de esta iniciativa el alcalde Jorge Acevedo y la Alcaldía estaban cumpliendo con entregar estas ayudas a la comunidad estudiantil de la frontera.

A pesar de esto, desde el 2 de septiembre, este convenio que le brindaba la movilidad a aproximadamente dos mil estudiantes de nacionalidad colombo-venezolana que residen en el municipio de Pedro María Ureña se encuentra suspendido, al parecer, por un tema de recursos. 

Lea aquí: Cambios en el gabinete municipal: alcalde nombra nuevos secretarios en Seguridad Ciudadana y Movilidad

Instituciones educativas  se pronuncian

En palabras de Zabdiel Rodríguez Ibarra, rector de la I.E Carlos Pérez Escalante, solo en su colegio son 506 estudiantes entre los 4 y 17 años que cursan grados desde preescolar hasta bachillerato, los que se están viendo perjudicados. Pese a su situación, el directivo aseguró que, “los estudiantes de Ureña asisten puntualmente, gracias al sentido de pertenencia de los padres o acudientes, al hacer un esfuerzo económico”.

Sin embargo, también comentó que en preescolar un acudiente solicitó que los trabajos se enviaran de forma virtual, debido a las dificultades económicas que le representaba el pago de transporte público. 

“El llamado es a buscar urgente los recursos necesarios para continuar con este servicio que tanta falta les hace a nuestro estudiantes”, insistió el rector.

En el colegio Club de Leones, el rector Pablo Rincón señaló, igualmente, que más del 30% de la comunidad estudiantil hace parte de la población afectada.

Entérese: Especial | Quién es Matías Luengas: el niño que lee desde los 3 años y hoy tiene el puntaje perfecto

Preocupación estudiantil y llamado de padres de familia 

En la Institución Educativa Misael Pastrana Borrero, el personero estudiantil, Josué Nicolás Cañas Mariño, indicó que cerca de 20 estudiantes han tenido que ser retirados por el gasto económico que representa para sus padres pagar transporte particular o público.

Además, alertó  que niños menores de 12 años han tenido que trasladarse sin compañía por la falta de recursos.
“No son solo niños y niñas venezolanos, también son estudiantes colombianos que residen en el vecino país”, dijo.

A través de sus redes sociales, Cañas ha visibilizado esta situación y les ha hecho el llamado a las autoridades competentes para que den una respuesta clara y una pronta solución para la comunidad afectada. 

“Como personero le hago un llamado a la Alcaldía y la Secretaría de Educación Municipal para que ayuden a todos los estudiantes afectados. La educación es el pilar fundamental por el cual una sociedad empieza a crecer”, resaltó el estudiante. 

Entre los padres de familia, igualmente, se ha  generado una preocupación mayor por las consecuencias que esta suspensión está dejando. Diana Pérez, acudiente de un menor de edad del colegio Club de Leones, sede Boconó, declaró, por ejemplo, que sus hijos deben madrugar más para poder cumplir con el horario, además de que el regreso a sus casas se prolonga y el almuerzo se les retrasa, “ y se agotan con ese trajín diario”. 

“Es inevitable que en algún momento ellos sientan agotamiento físico y mental”, alertó la acudiente  con respecto al esfuerzo diario que tanto padres como estudiantes se ven obligados a hacer ante la situación que están presentando.

La Opinión intentó, en repetidas oportunidades, comunicarse con el secretario de Educación de Cúcuta, César Ricardo Rojas Ramírez, para conocer la razón de la suspensión del servicio de transporte escolar para estudiantes de la zona fronteriza, pero no fue posible obtener una respuesta.

Redacción: Joseph Delgado / Practicante de periodismo.

Gracias por valorar La Opinión Digital. Suscríbete y disfruta de todos los contenidos y beneficios en http://bit.ly/SuscripcionesLaOpinion . 

Recomendados para ti
Temas del Día
Unipamplona.
Unipamplona.
Ya hay cronograma para la elección del nuevo rector de la Universidad de Pamplona
La Opinión
Acciones contra la violencia de género.
Acciones contra la violencia de género.
Violencia contra la mujer, un problema silencioso en Cúcuta
Juan Marcoantonio Rivas Pinilla
Las empresas que no tienen plantas eléctricas les toca cerrar, porque con los cortes de energía no pueden operar. / Foto: cortesía
Las empresas que no tienen plantas eléctricas les toca cerrar, porque con los cortes de energía no pueden operar. / Foto: cortesía
Se apaga la vida productiva de San Antonio y otras zonas del Táchira por la crisis eléctrica en Venezuela
Leonardo Favio Oliveros