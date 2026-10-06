Más de 2.000 estudiantes están sin transporte escolar desde hace más de un mes en Cúcuta

El servicio de transporte escolar fronterizo que beneficiaba a estudiantes de instituciones educativas como el Misael Pastrana Borrero, Carlos Pérez Escalante y Club de Leones, en Cúcuta, se encuentra suspendido hace más de un mes. Ante esto, la comunidad estudiantil hizo un enérgico llamado a los entes responsables para que les brinden una pronta solución.

A comienzos de este año, el secretario de Educación, César Ricardo Rojas Ramírez, acompañó el inicio del transporte escolar cerca del puente internacional Francisco de Paula Santander, que comunica a Cúcuta con Ureña, y aseguró que a través de esta iniciativa el alcalde Jorge Acevedo y la Alcaldía estaban cumpliendo con entregar estas ayudas a la comunidad estudiantil de la frontera.

A pesar de esto, desde el 2 de septiembre, este convenio que le brindaba la movilidad a aproximadamente dos mil estudiantes de nacionalidad colombo-venezolana que residen en el municipio de Pedro María Ureña se encuentra suspendido, al parecer, por un tema de recursos.

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Instituciones educativas se pronuncian

En palabras de Zabdiel Rodríguez Ibarra, rector de la I.E Carlos Pérez Escalante, solo en su colegio son 506 estudiantes entre los 4 y 17 años que cursan grados desde preescolar hasta bachillerato, los que se están viendo perjudicados. Pese a su situación, el directivo aseguró que, “los estudiantes de Ureña asisten puntualmente, gracias al sentido de pertenencia de los padres o acudientes, al hacer un esfuerzo económico”.

Sin embargo, también comentó que en preescolar un acudiente solicitó que los trabajos se enviaran de forma virtual, debido a las dificultades económicas que le representaba el pago de transporte público.

“El llamado es a buscar urgente los recursos necesarios para continuar con este servicio que tanta falta les hace a nuestro estudiantes”, insistió el rector.

En el colegio Club de Leones, el rector Pablo Rincón señaló, igualmente, que más del 30% de la comunidad estudiantil hace parte de la población afectada.

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Preocupación estudiantil y llamado de padres de familia

En la Institución Educativa Misael Pastrana Borrero, el personero estudiantil, Josué Nicolás Cañas Mariño, indicó que cerca de 20 estudiantes han tenido que ser retirados por el gasto económico que representa para sus padres pagar transporte particular o público.

Además, alertó que niños menores de 12 años han tenido que trasladarse sin compañía por la falta de recursos.

“No son solo niños y niñas venezolanos, también son estudiantes colombianos que residen en el vecino país”, dijo.

A través de sus redes sociales, Cañas ha visibilizado esta situación y les ha hecho el llamado a las autoridades competentes para que den una respuesta clara y una pronta solución para la comunidad afectada.

“Como personero le hago un llamado a la Alcaldía y la Secretaría de Educación Municipal para que ayuden a todos los estudiantes afectados. La educación es el pilar fundamental por el cual una sociedad empieza a crecer”, resaltó el estudiante.