Premio al Mérito Empresarial exaltó la excelencia del tejido empresarial nortesantandereano

En un momento clave para la economía del nororiente colombiano, marcado por la consolidación de la integración fronteriza, la transición hacia la sostenibilidad y la sofisticación de sus sectores productivos, la Universidad Simón Bolívar celebró la Gala de la VII versión regional del Premio al Mérito Empresarial en el Norte de Santander.

El Salón del Hotel Casino Internacional de Cúcuta fue el escenario donde más de 300 líderes empresariales, dirigentes gremiales, académicos y autoridades del sector público se congregaron para rendir homenaje a la resiliencia, pujanza y visión de un tejido empresarial en constante desarrollo y consolidación.

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Durante la ceremonia, se entregaron 14 galardones y una mención especial entre más de 40 organizaciones y líderes nominados en 13 categorías, seleccionados tras un riguroso proceso de evaluación técnica liderado por un jurado de alto nivel.

Siete versiones consolidando el orgullo y la competitividad fronteriza

Con la realización de su séptima versión regional, el Premio al Mérito Empresarial reafirma su papel como la plataforma más importante de impulso, validación y visibilidad para las micro, pequeñas, medianas y grandes empresas que construyen país desde la frontera.

Esta trayectoria en el departamento ratifica cómo la alianza estratégica entre la academia, el Estado y el sector privado ha permitido convertir los desafíos regionales en oportunidades tangibles de crecimiento, innovación y responsabilidad social.

Yolanda Gallardo de Parada, directora general del Campus Cucuta, realizó una invitación a mantener fortalecida la suma de voluntades entre la academia, los gremios y las instituciones gubernamentales, ratificando que el talento, la innovación y el trabajo ético de Norte de Santander son referentes de desarrollo para toda Colombia.

Una respuesta histórica del empresariado nortesantandereano

La jornada reflejó el dinamismo de una región próspera y decidida a liderar la competitividad en el nororiente del país. En 2026, Norte de Santander se posicionó como el departamento con mayor participación en la convocatoria del PME, aportando el 30 % del total de postulaciones a nivel nacional (108 empresas inscritas).

Este comportamiento histórico evidencia el compromiso del empresariado local por visibilizar sus mejores prácticas en áreas estratégicas para el desarrollo territorial, tales como la responsabilidad social, la sostenibilidad, el comercio internacional, la innovación en servicios y el cuidado continuo de la salud.

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En palabras del rector de la Universidad Simón Bolívar, José Consuegra Bolívar:“La academia es, sin lugar a duda, un medio privilegiado para motivar y estimular el desarrollo y la creatividad productiva de los empresarios. En Norte de Santander, este premio no solo reconoce el impacto económico, sino la capacidad transformadora de un empresariado pujante que cree en su territorio y genera oportunidades de valor en medio de los desafíos regionales”.

Ganadores Capítulo Regional Norte de Santander 2026

1. Categoría: Mérito al Comercio Internacional

Ganador: C. I. Carbomaz S. A. S.

Gran empresa – Norte de Santander.

Organización que ha convertido el potencial minero-industrial de Colombia en una marca de calidad en más de 25 mercados globales.

2. Categoría: Mérito a la Sostenibilidad Empresarial

Ganador: Anbar Tools S. A. S.

Pequeña empresa – Norte de Santander.

Ha demostrado que la sostenibilidad, la equidad de género y la excelencia operativa son motores del desarrollo económico y social de la región.

Mención especial: Distribuciones y Representaciones Uno S. A. S.



Pequeña empresa – Norte de Santander.

Por demostrar que la sostenibilidad es el diseño más valioso en la industria textil contemporánea.

3. Categoría: Mérito a la Responsabilidad Social y Valor Compartido

Ganador: Cruz Roja Colombiana, Seccional Norte de Santander

Mediana empresa – Norte de Santander.

Es el corazón humanitario de la región, protegiendo con excelencia la vida, la dignidad y el bienestar de las familias nortesantandereanas.

4. Categoría: Mérito a la Empresa Industrial-Manufacturera

Ganador: Productos Yerman S. A. S.

Mediana empresa – Norte de Santander.

Ha transformado sus capacidades productivas mediante la automatización de vanguardia y estándares de calidad de clase mundial que han permitido conquistar nuevos mercados internacionales.

5. Categoría: Mérito a la Empresa de Salud

Ganador 1: Medicuc IPS S. A. S.



Gran empresa – Norte de Santander.

Redefinió la atención domiciliaria de alta complejidad mediante un ecosistema digital adaptativo en Norte de Santander, garantizando continuidad asistencial, seguridad y cobertura en la región.

Ganador 2: Asociación Niños de Papel



Pequeña empresa – Norte de Santander.

Por liderar un modelo de asistencia integral, humanizado e incluyente, restaurando vidas y fortaleciendo a las familias de la región.

6. Categoría: Mérito a la Empresa de Servicios

Ganador: Organización La Esperanza S. A.

Gran empresa – Norte de Santander.

Humaniza y dignifica los servicios exequiales a través de la empatía, la constante escucha activa y la más alta calidad humana.

7. Categoría: Mérito a la Gestión Cultural

Ganador: Corporación y Escuela de Formación Artística y Cultural Mudarte

Pequeña empresa – Norte de Santander.

Definió la gestión cultural y la inclusión en Norte de Santander a través de la formación artística, la tecnología y el desarrollo humano.

8. Categoría: Mérito a la Startup

Ganador: Apícola Mis Flores S. A. S. BIC

Microempresa – Norte de Santander.

Lidera la protección de la biodiversidad y convierte la apicultura en un modelo innovador de bioeconomía y sostenibilidad.

9. Categoría: Mérito al Egresado Unisimón Campus Cúcuta

Yahir Enrique Julio Hoyos

Egresado del programa de Psicología y de la Especialización en Gerencia Social.

Egresado de Psicología y Gerencia Social, candidato a doctor en Psicología Clínica. Socio fundador de su marca personal. Con una sólida trayectoria desde 2007, se destaca como psicoterapeuta, consultor y formador de metodologías innovadoras como PsicoMagnet y PECT. Ha liderado intervenciones en comunidades vulnerables y escenarios de conflicto, promoviendo la salud mental y el bienestar emocional.

10. Categoría: Empresa Perseverante

Pasteurizadora La Mejor

Gran empresa – Norte de Santander.

Durante 56 años se ha consolidado como un referente indiscutible en el sector lácteo de Norte de Santander. Su trayectoria se fundamenta en el compromiso riguroso con la calidad, la seguridad sanitaria y la capacidad de adaptarse a los cambios del mercado sin perder su identidad. Gracias a su solidez, relaciones sostenibles con proveedores y una expansión internacional hacia Venezuela, la empresa representa una construcción colectiva de desarrollo regional.

11. Categoría: Empresario del Año

Jairo Sandoval

Gerente de Sancarga S. A. S. y socio fundador de BASC Oriente.

Con más de tres décadas de trayectoria ha consolidado un ecosistema empresarial que integra sectores como transporte, logística, combustibles e inmobiliario. Desde la gerencia de Sancarga S. A. S. y su rol como socio fundador de BASC Oriente, su gestión se destaca por implementar altos estándares de seguridad y legalidad. Su visión estratégica y apuesta por el crecimiento sostenible generan empleo digno y fortalecen el progreso competitivo de Norte de Santander.

12. Categoría: Joven Empresaria

Meilly Katherinne Sánchez Ramón

Fundadora y CEO de Pera Colombia.

A sus 35 años se desempeña como CEO y directora creativa de Pera Colombia, generando más de 100 empleos directos para madres cabeza de hogar. Bajo su liderazgo, la compañía logró un exitoso escalamiento empresarial, trasladando su operación de Pamplona a Bogotá y proyectando la marca hacia mercados internacionales como Ecuador. Asimismo, impulsa el desarrollo local utilizando insumos 100 % nacionales y capacita a otros emprendedores mediante la comunidad #peramigos.

13. Categoría: Empresario Benemérito

José María Chacón Banderas

Fundador de Chacón Banderas y Mao Maq Constructora.

A sus 87 años es un referente de liderazgo, innovación y ética en Norte de Santander. Fundador de Chacón Banderas, Mao Maq Constructora y pionero de la aviación regional con LANS. Ha impulsado la competitividad del departamento y, además, ha promovido valores como la integridad y la calidad, dejando un legado empresarial y social que hoy continúa a través de las nuevas generaciones.



Alianzas por el desarrollo territorial

El éxito de esta convocatoria ha sido posible gracias al sólido respaldo brindado por la Gobernación del Atlántico y del Norte de Santander, las Alcaldías de Barranquilla y San José de Cúcuta, en cohesión con el Comité Intergremial del Atlántico y Magdalena, y de las Cámaras de Comercio de Barranquilla, Santa Marta, Cartagena, Montería, Cúcuta, Ocaña, Pamplona, Valledupar y San Andrés.

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Se unen a este esfuerzo aliados gremiales y patrocinadores como la ANDI, Analdex, Acopi, Acodres, AEM, AMCHAM (Atlántico-Magdalena y Cartagena), Fitac, Cientech, el Comité Intergremial del Atlántico, las Comisiones Regionales de Competitividad del Atlántico y Norte de Santander, Fenalco, Probarranquilla, Pacto Global, el Foro de Presidentes, Corpomoda, CUEE Caribe y Norte de Santander, la Corporación Lonja de Administración de Propiedad Horizontal de Colombia Seccional Atlántico, la Corporación Lonja de Propiedad Raíz de Barranquilla, Endeavor, ICONTEC, INNPULSA, JCI Cúcuta, NORTIC, la Cámara Colombiana de la Infraestructura, ProColombia, Propaís, la Red Iberoamericana de Universidades, y el SENA.

Asimismo, medios de comunicación como Caracol Radio, RCN Radio, CANAL RCN, El Heraldo, La República, Portafolio, Top Management, el diario La Opinión, Acento Colombia, la Revista Activa, entre otros, han contribuido a visibilizar esta importante iniciativa.

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