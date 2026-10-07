Directora de la Biblioteca Pública Julio Pérez Ferrero, reconocida como Gestora Cultural del Año

La directora de la Corporación Cultural Biblioteca Pública Julio Pérez Ferrero, Tania Manzano Cabrales, recibió el reconocimiento como Gestora Cultural del Año, en la categoría Arte, cultura, patrimonio e industrias creativas, durante la ceremonia de los Premios HerLead 2026, celebrada este martes 6 de octubre.

El reconocimiento destaca su liderazgo y trayectoria en el sector cultural, así como su aporte al fortalecimiento de espacios para el acceso al conocimiento, la cultura y la participación de las comunidades.

Para la Biblioteca Pública Julio Pérez Ferrero, este reconocimiento representa también una celebración al trabajo que, desde diferentes áreas y junto a sus colaboradores, se desarrolla para hacer de la cultura una herramienta de encuentro, transformación y construcción de oportunidades en la región.

“Recibo este reconocimiento con profunda gratitud y, sobre todo, como una oportunidad para seguir creyendo en la cultura como una fuerza capaz de transformar vidas y territorios. Este logro también pertenece a todas las personas que hacen posible que nuestras bibliotecas y espacios culturales sean lugares de encuentro, conocimiento y oportunidades. Gracias a quienes han confiado en este camino y, especialmente, al equipo de la Biblioteca Pública Julio Pérez Ferrero por hacer de cada proyecto una posibilidad de construir comunidad”, celebró Manzano.

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Con este reconocimiento, Tania Manzano Cabrales se suma a las mujeres destacadas por los Premios HerLead 2026 por su liderazgo y contribución a la sociedad desde sus diferentes campos de acción.

Su trayectoria

Nació en Ocaña, es comunicadora social-periodista de la Universidad Externado de Colombia, con énfasis en Comunicación Empresarial; magíster en Relaciones Internacionales Iberoamericanas, de la Universidad Rey Juan Carlos, España, y ha cursado estudios en Organización Integral de Eventos y en Didáctica de la Ciencia.

En su ejercicio profesional se ha desempeñado como directora de comunicaciones del SENA - Cúcuta, jefe de prensa y protocolo de la Gobernación de Norte de Santander y asesora de comunicaciones de Aguas Kpital, así como reportera de televisión.

Además, es docente universitaria y gestora cultural. Ha sido directora de la Fiesta del Libro desde el 2019 y también estuvo vinculada por varios años a la Secretaría de Cultura y Turismo del municipio.

En abril de 2026 fue elegida como directora ejecutiva de la Biblioteca Pública Julio Pérez Ferrero, en reemplazo de Julio García Herreros quien falleció el 11 de diciembre de 2025.

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