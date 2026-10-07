¿Quién atenderá a los migrantes tras el cierre del Centro Intégrate en Cúcuta?

“Me voy enterando que cerraron el Centro Intégrate. Yo vine porque acá siempre me ayudaban en el proceso de renovación de mi salvoconducto”. Esto contó preocupada, a las puertas del espacio, una mujer migrante venezolana, que tiene una solicitud de refugio en curso y que requiere la actualización de su salvoconducto, porque tiene un tratamiento oncológico y debe mantener su proceso de regularización vigente.

Ella y otras cuatro personas se acercaron al segundo piso del centro comercial Las Mercedes, donde venía funcionando el centro desde mayo de 2022, y se encontraron con la sorpresa de su cierre.

Después de más de cuatro años de atención, el Centro Intégrate de Cúcuta cerró sus puertas. El espacio dejó de funcionar el pasado 30 de septiembre, tras el cese del Ministerio de la Igualdad, entidad de la que dependía.

“A mí me habían comentado algo del cierre, pero no lo creía, igual vine porque mi sobrino necesita obtener el PPT porque estudia acá en Cúcuta y como va entrar en bachillerato se lo están pidiendo. Queríamos aprovechar que está de vacaciones para hacer el proceso”, contó Fabiana Villamizar, familiar del menor.

Al llegar a lo que eran las oficinas del centro, aún permanece la hermosa pintura que lo identifica, pero en las puertas colocaron un código QR que remite a un canal de información de WhatsApp.

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Durante estos cuatro años, el Centro Intégrate se convirtió en un punto de referencia para la atención de la población migrante, refugiada, retornada y población de acogida en Cúcuta y Norte de Santander. En este lugar estas poblaciones recibían orientación para acceder a las rutas institucionales relacionadas con regularización migratoria, salud, educación, empleo, protección y otros servicios sociales.

Diferentes organizaciones sociales, de la sociedad civil y actores en territorio vinculados con la estrategia lanzaron una advertencia, a mediados del mes pasado, a través de la cual manifestaron su preocupación frente a este escenario, sobre todo en una ciudad como Cúcuta, la cual sigue recibiendo y atendiendo a estas poblaciones en condición de vulnerabilidad, especialmente por los cambios en los flujos migratorios y las necesidades de quienes buscan acceder a la oferta institucional. En esa oportunidad, precisaban que de no adoptarse las medidas necesarias y de no trasladar oportunamente el presupuesto y las competencias hacia otra entidad responsable, la estrategia suspendería actividades a nivel nacional a partir del 30 de septiembre, cerrando sus espacios, a los cuales estaban vinculados más de 200 profesionales.

Ahora, quienes acudían a este espacio deberán buscar nuevas alternativas para recibir orientación y acompañamiento.

Lorena Pirela es una de esas migrantes que ayer llegó al espacio, en Cúcuta, y lo halló cerrado. La joven, de 25 años, es de Valencia (estado Carabobo) pero vive en la ciudad hace siete años. “Yo venía porque necesitaba afiliar al sistema de salud a mi hermana, que es menor de edad, pero ahora no sé dónde ir. No sabemos si van a volver a abrir o los van a cerrar por siempre”, contó la venezolana en completo desconocimiento sobre lo sucedido con estos espacios.

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Para ella este espacio significó su proceso de regularización, apoyo psicológico, orientación en salud, y otros servicios. Sin embargo, más allá de esto, Lorena sostuvo durante la conversación con el diario que este sitio simbolizaba para ella un espacio donde se sentía segura y protegida.

“En este sitio uno podía entrar tranquilo que sabía que le iban a brincar la orientación y la información que uno necesitaba y la gente siempre andaba con una sonrisa”, enfatizó la migrante.

Ronal Rodríguez, vocero del Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario, señaló que estos espacios representan una de las principales buenas prácticas de Colombia frente a la migración venezolana.

“Colombia no tiene experiencia en el manejo de flujos migratorios. La dinámica de los Centros Intégrate fue fundamental para coordinar la política pública desde el nivel nacional, pero también particularmente en el nivel local”, explicó.

Según Rodríguez, estos centros permitieron concentrar información y orientar a los migrantes sobre las rutas para acceder a servicios y avanzar en sus procesos de regularización. Además, ayudaron a evitar la revictimización de personas que, ante la falta de información, pueden terminar recurriendo a intermediarios o ser víctimas de engaños.

“Colombia había logrado construir una infraestructura de atención que incluía recursos de cooperación internacional, habilidad y capacidad de gestión por parte de las administraciones locales”, señaló.

El investigador cuestionó el manejo que se le dio a la cooperación internacional durante el gobierno de Gustavo Petro y responsabilizó al excanciller Álvaro Leyva de parte de la pérdida de capacidad institucional. “Hoy poco a poco se ha ido marchitando esa capacidad”, afirmó.

Rodríguez advirtió que recuperar los recursos de cooperación será un proceso de largo plazo y planteó al actual canciller Omar Bula un dilema: “Bula hoy puede estar más cerca de Álvaro Leyva o más cerca de Carlos Holmes Trujillo”.

La estrategia

La estrategia Intégrate cuenta con 20 Centros Intégrate, nueve tríadas de atención integral y una unidad móvil, con presencia en 25 municipios de 18 departamentos del país.

Estos Centros Intégrate son una de las principales capacidades institucionales para implementar de manera eficaz y territorial la Política Integral Migratoria, establecida en la Ley 2136 de 2021 y el CONPES 4100, al integrar espacios permanentes de orientación y acceso a servicios, equipos interdisciplinarios, atención móvil, fortalecimiento comunitario, prevención de violencias y atención humanitaria y de emergencia.

La red tiene presencia en ciudades y territorios estratégicos para la gestión migratoria como Bogotá, Barranquilla, Medellín, Cali, Cartagena, Cúcuta, Riohacha, Santa Marta, Bucaramanga, Valledupar, Arauca, Pasto, Ipiales y Maicao, entre otros municipios.

Con corte al 15 de agosto de 2026, los Centros Intégrate han realizado 559.952 atenciones y atendido a más de 200.000 personas, entre migrantes, colombianos retornados y comunidades de acogida.

¿Qué pasará ahora con estas poblaciones? La preocupación está en quién asumirá las funciones que cumplía el Centro Intégrate y cómo se garantizará la continuidad de estas rutas de atención.

Por ejemplo, en Medellín siguen funcionando en el mismo espacio físico, pero con personal de la Alcaldía y otros socios.

En el caso de Cúcuta, una zona fronteriza donde los flujos migratorios son tan diversos ahora es necesario pensarse la estrategia para mantener abierto este espacio de tanta utilidad para estas poblaciones vulnerables.

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