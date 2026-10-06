La Opinión Colombia
Suscríbete
Cúcuta Deportes Colombia Región Judicial Economía Política Más
Elecciones 2023 Elecciones 2023 mobile
Región
7
Región
Comerciante fue retenido en Ocaña y crece preocupación por secuestros en Norte de Santander
Las autoridades adelantan su búsqueda y trabajan para establecer quiénes estarían detrás del hecho.
Authored by
crojas
Comerciante fue retenido en Ocaña y crece preocupación por secuestros en Norte de Santander
La opinión
La Opinión
Martes, 6 de Octubre de 2026

Un nuevo caso de secuestro genera preocupación en Ocaña, Norte de Santander. En las últimas horas se conoció que el comerciante Otoniel Ortega Arévalo habría sido retenido por hombres armados en la urbanización El Hatillo, donde, según información preliminar, fue sacado por la fuerza de su lugar de residencia.

Lea: Gobernación lleva obras a Ragonvalia para mejorar movilidad, servicios y calidad de vida

Las autoridades adelantan las investigaciones para establecer las circunstancias en las que ocurrió el hecho, así como identificar a los responsables y determinar los posibles móviles. Mientras avanzan las labores de búsqueda, los familiares mantienen reserva sobre la situación y esperan tener información de quienes tendrían al comerciante en su poder.

El caso vuelve a generar preocupación entre comerciantes y empresarios de Ocaña, debido a la persistencia del secuestro y la extorsión en esta zona del departamento. Representantes del sector productivo han advertido sobre el temor que existe entre quienes desarrollan sus actividades económicas en los municipios de la provincia, ante el riesgo de convertirse en objetivo de organizaciones armadas.

Infórmese: La Ruta del Corazón volvió al HUEM para valorar a 300 niños

La situación también pone nuevamente sobre la mesa las dificultades de seguridad que enfrenta la provincia de Ocaña y su relación económica y social con el Catatumbo, el sur del Cesar, donde persisten fenómenos como la presencia de grupos armados, las extorsiones, los desplazamientos, los confinamientos y los secuestros.

Para los comerciantes de la región, estos hechos no solo representan una amenaza para la integridad de las personas, sino que también generan afectaciones sobre la movilidad, el transporte de mercancías, las inversiones y la generación de empleo.

Gracias por valorar La Opinión Digital. Suscríbete y disfruta de todos los contenidos y beneficios en http://bit.ly/SuscripcionesLaOpinion

Recomendados para ti
Temas del Día
Unipamplona.
Unipamplona.
Ya hay cronograma para la elección del nuevo rector de la Universidad de Pamplona
La Opinión
Acciones contra la violencia de género.
Acciones contra la violencia de género.
Violencia contra la mujer, un problema silencioso en Cúcuta
Juan Marcoantonio Rivas Pinilla
Las empresas que no tienen plantas eléctricas les toca cerrar, porque con los cortes de energía no pueden operar. / Foto: cortesía
Las empresas que no tienen plantas eléctricas les toca cerrar, porque con los cortes de energía no pueden operar. / Foto: cortesía
Se apaga la vida productiva de San Antonio y otras zonas del Táchira por la crisis eléctrica en Venezuela
Leonardo Favio Oliveros