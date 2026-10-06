Comerciante fue retenido en Ocaña y crece preocupación por secuestros en Norte de Santander

Un nuevo caso de secuestro genera preocupación en Ocaña, Norte de Santander. En las últimas horas se conoció que el comerciante Otoniel Ortega Arévalo habría sido retenido por hombres armados en la urbanización El Hatillo, donde, según información preliminar, fue sacado por la fuerza de su lugar de residencia.

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Las autoridades adelantan las investigaciones para establecer las circunstancias en las que ocurrió el hecho, así como identificar a los responsables y determinar los posibles móviles. Mientras avanzan las labores de búsqueda, los familiares mantienen reserva sobre la situación y esperan tener información de quienes tendrían al comerciante en su poder.

El caso vuelve a generar preocupación entre comerciantes y empresarios de Ocaña, debido a la persistencia del secuestro y la extorsión en esta zona del departamento. Representantes del sector productivo han advertido sobre el temor que existe entre quienes desarrollan sus actividades económicas en los municipios de la provincia, ante el riesgo de convertirse en objetivo de organizaciones armadas.

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La situación también pone nuevamente sobre la mesa las dificultades de seguridad que enfrenta la provincia de Ocaña y su relación económica y social con el Catatumbo, el sur del Cesar, donde persisten fenómenos como la presencia de grupos armados, las extorsiones, los desplazamientos, los confinamientos y los secuestros.

Para los comerciantes de la región, estos hechos no solo representan una amenaza para la integridad de las personas, sino que también generan afectaciones sobre la movilidad, el transporte de mercancías, las inversiones y la generación de empleo.

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