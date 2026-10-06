Cinco capturados en Tibú estarían vinculados a recientes asesinatos en La Gabarra

En una operación militar desarrollada en Tibú, Norte de Santander fueron capturados cinco presuntos integrantes del frente 33 de las disidencias de las Farc, además, un menor fue aprehendido.

La Opinión pudo conocer que los detenidos estarían vinculados a los recientes asesinatos que se han presentado en el corregimiento de La Gabarra, donde tres personas han sido asesinadas en los últimos días, entre ellas, un firmante de paz.

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El presidente Abelardo de la Espriella dio a conocer el resultado a través de su red social X.