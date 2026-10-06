La Opinión Colombia
Suscríbete
Cúcuta Deportes Colombia Región Judicial Economía Política Más
Elecciones 2023 Elecciones 2023 mobile
Región
7
Región
Cinco capturados en Tibú estarían vinculados a recientes asesinatos en La Gabarra
La operación también dejó la aprehensión de un menor de edad, mientras las autoridades investigan la posible participación de los capturados en los hechos violentos.
Authored by
cesarmuñoz
Hombres-capturados-en-Tibú.
La opinión
La Opinión
Martes, 6 de Octubre de 2026

En una operación militar desarrollada en Tibú, Norte de Santander fueron capturados cinco presuntos integrantes del frente 33 de las disidencias de las Farc, además, un menor fue aprehendido.

La Opinión pudo conocer que los detenidos estarían vinculados a los recientes asesinatos que se han presentado en el corregimiento de La Gabarra, donde tres personas han sido asesinadas en los últimos días, entre ellas, un firmante de paz.

Lea aquí: Los sueños del profe Yadi fueron truncados al ser víctima de una imprudencia vial en Pamplona

El presidente Abelardo de la Espriella dio a conocer el resultado a través de su red social X.

Gracias por valorar La Opinión Digital. Suscríbete y disfruta de todos los contenidos y beneficios en http://bit.ly/SuscripcionesLaOpinion

Recomendados para ti
Temas del Día
Unipamplona.
Unipamplona.
Ya hay cronograma para la elección del nuevo rector de la Universidad de Pamplona
La Opinión
Acciones contra la violencia de género.
Acciones contra la violencia de género.
Violencia contra la mujer, un problema silencioso en Cúcuta
Juan Marcoantonio Rivas Pinilla
Las empresas que no tienen plantas eléctricas les toca cerrar, porque con los cortes de energía no pueden operar. / Foto: cortesía
Las empresas que no tienen plantas eléctricas les toca cerrar, porque con los cortes de energía no pueden operar. / Foto: cortesía
Se apaga la vida productiva de San Antonio y otras zonas del Táchira por la crisis eléctrica en Venezuela
Leonardo Favio Oliveros