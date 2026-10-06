Los sueños del profe Yadi fueron truncados al ser víctima de una imprudencia vial en Pamplona

La vida de Yadilson Urrutia Rincón estaba marcada por sus grandes pasiones la música, el fútbol, la docencia y las motos. Tenía apenas 21 años y cursaba séptimo semestre de Licenciatura en Ciencias Sociales cuando una camioneta negra se atravesó en su camino, en la vía Cúcuta-Pamplona. Un presunto adelantamiento en plena carretera terminó convirtiendo sus sueños y proyectos en una tragedia.

El sueño de graduarse como licenciado en la Universidad de Pamplona, quedó truncado.

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Fueron precisamente sus compañeros de universidad quienes anoche realizaron una velatón en su honor, sobre las 7:00 p.m., en el parque Águeda Gallardo, de Pamplona. Ellos decidieron “recordarlo también por lo que le gustaba hacer”, publicó una página estudiantil en Facebook, junto con uno de los últimos registros en video publicados por el estudiante.

El pasado 12 de mayo hizo su última aparición en su perfil de Instagram, donde explicó de forma creativa y elocuente su interpretación de una canción del género urbano. Aunque fue su último video de este estilo, no fue el primero.

Días atrás también había analizado dos temas de rap, siempre con un estilo filosófico que incluso llevaba a la reflexión. Estos contenidos no eran casualidad: representaban a un verdadero amante de la música.

No disfrutaba solamente de entenderla y explicarla, sino también de cantar y tocar. Su instrumento era la guitarra, con la que interpretaba tonadas en compañía de sus amigos en espacios públicos.

Además de la música, siempre fue muy abierto sobre sus otros gustos. Su carrera representaba gran parte de su vida y, de forma jocosa, se hacía llamar “el profe Yadi”. Hace algunos años había llegado a la Ciudad Mitrada desde su natal San Martín de Loba, municipio del sur de Bolívar, para estudiar.

A la par, era un apasionado del fútbol, específicamente como portero, posición en la que admiraba a un jugador del Fútbol Club Barcelona. Y, finalmente, también se hacía llamar “el biker”, por su amor a las motos.

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Tragedia vial

Fue en el reconocido punto de La Curva de Los Adioses, a escasos dos kilómetros del casco urbano de Pamplona, donde Rincón encontró la muerte el pasado domingo, 4 de octubre, sobre las 5:00 de la tarde.

Yadilson se movilizaba en su moto negra, de placa AOD-07I, cuando una camioneta negra que venía en sentido contrario habría intentado adelantar a un tercer vehículo en plena curva, invadiendo el carril por el que transitaba el joven, quien no pudo evitar la fuerte colisión.

La violencia del impacto quedó evidenciada en la carrocería de la moto. A raíz del choque, el joven salió expulsado y cayó varios metros más adelante. Por un segundo, el tiempo pareció detenerse ante el impactante siniestro vial.

Una ambulancia arribó minutos después y trasladó al joven a un hospital de Pamplona en delicado estado de salud. Allí fue recibido en la sala de urgencias, donde los médicos realizaron los procedimientos pertinentes, pero poco después se confirmó su fallecimiento.

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Rápidamente, la noticia se expandió entre sus familiares, tanto en su tierra natal como entre sus compañeros universitarios, quienes lamentaron lo sucedido.

“Como amigo cercano, puedo asegurar que siempre respetó las leyes de tránsito, siempre fue responsable en su actuar. Por culpa de otra persona, él perdió la vida, dejando una madre sin su hijo y a muchos de nosotros sin un gran amigo que tenía muchas cosas por delante”, comentó un allegado en Facebook.

Por su parte, la Universidad de Pamplona lamentó lo sucedido y anunció una eucaristía en su nombre, que se llevará a cabo hoy, a las 4:00 p.m., en la capilla Virgen del Rosario.

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