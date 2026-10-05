Por segunda vez en menos de 24 horas, choque de motos resulta fatal en el barrio Motilones, de Cúcuta

Una extraña y trágica coincidencia se presentó en las calles del barrio Motilones, donde en menos de 24 horas ocurrieron dos accidentes de tránsito con características similares: una colisión entre motocicletas en un cruce vial que dejó un muerto y un herido.

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La víctima mortal de este nuevo caso fue identificada como Damián Mauricio Morantes Fuentes, quien sufrió un fuerte golpe en el rostro al impactar contra el asfalto, lo que le causó la muerte en el lugar de los hechos.

Del accidente, ocurrido en la madrugada de ayer, 4 de octubre, se conocen pocos detalles. Se sabe que se registró en el cruce de la avenida 3 con calle 2, donde estuvieron involucradas dos motocicletas: una Empire Keeway negra, de placa venezolana A02J57E, y una Yamaha XTZ blanca, de placa XZK-94, en la que se movilizaba Damián.

Al parecer, el choque se produjo a alta velocidad, lo que provocó que ambos motociclistas terminaran tendidos sobre el asfalto. Uno de ellos quedó bocabajo, sobre las dos motocicletas, con el rostro contra el suelo. A un metro de distancia yacía el otro conductor, bocarriba y ensangrentado.

En el lugar había decenas de personas que departían en los diferentes establecimientos comerciales de la zona, pese a la hora. Varias se acercaron para averiguar qué había ocurrido y se encontraron con la impactante escena en mitad de la calle.

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Una ambulancia llegó poco después, pero los paramédicos comprobaron que ya no había nada que hacer por Morantes, quien había fallecido a causa del fuerte golpe en el rostro. Sin embargo, el otro motociclista aún tenía posibilidades de sobrevivir.

El hombre permanecía casi inmóvil, aunque podía hablar y realizar algunos movimientos leves. El personal paramédico lo atendió, pues también había sufrido lesiones en la cabeza. Debido a la gravedad de su estado, fue trasladado a un centro asistencial, donde, al cierre de esta edición, permanecía en recuperación.

El caso quedó en manos de las autoridades competentes, que deberán esclarecer las circunstancias de este nuevo accidente de tránsito mortal que sacude a la ciudad.

La tragedia ocurrió pocas horas después de la muerte del joven Luis Miguel León Rincón, también en el barrio Motilones, tras un choque entre motos registrado en la mañana de ese mismo día en la avenida 5 con calle 10.

Este hecho se suma a una preocupante racha de accidentes de tránsito fatales registrados durante la semana pasada. Con la muerte de Damián, la cifra ascendió a seis personas fallecidas en las vías del área metropolitana de Cúcuta, en siniestros ocurridos también en Villa del Rosario y El Zulia.

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