Habitante de calle fue ejecutado en el barrio Pescadero, sería otra muerte relacionada al microtráfico en Cúcuta

Uno de los muros externos de un club, ubicado en la calle 5N con avenida 7, en el barrio Pescadero, fue utilizado como paredón de ejecución para Jorge Daniel Rincón, en otro hecho que aumenta la extensa lista de casos de violencia contra habitantes de calle en Cúcuta.

Este hombre, oriundo de Venezuela, fue hallado tendido en un andén, sobre un extenso charco de sangre que también salpicó la pared contra la cual fue atacado a disparos, hacia las 10:45 de la noche del pasado sábado, 3 de octubre.

Minutos después, el reporte llegó a oídos de las autoridades, que se desplazaron rápidamente al sector y encontraron el cadáver, pero ningún rastro de los responsables del crimen. Lo que sí quedó claro fue que el ataque iba dirigido a acabar con su vida, pues varios de los disparos impactaron en su cabeza.

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Según el reporte, por su apariencia, se presumía que el hombre vivía en condición de calle. Por eso, los uniformados de la Brigada Interinstitucional de Homicidios (Brinho) se llevaron una sorpresa al encontrar entre sus pertenencias sus documentos de identidad.

El cuerpo fue retirado de la escena y trasladado a las instalaciones de Medicina Legal, a la espera de que sus familiares se acerquen a reclamarlo y darle sepultura.

Entretanto, las autoridades avanzan en las investigaciones para tratar de identificar y capturar a los responsables. Uno de los elementos clave es la presencia de cámaras de seguridad en la zona, cuyas grabaciones podrían ayudar a seguirles el rastro a los homicidas.

De igual forma, los investigadores indagan sobre los móviles de este crimen. Sin embargo, ya existe una hipótesis preliminar que relacionaría el asesinato con el negocio del microtráfico en Cúcuta.

Y es que la muerte de Rincón cierra una semana marcada por hechos de violencia que estarían relacionados con la venta de estupefacientes. Al otro lado de la avenida 7, en jurisdicción del barrio Sevilla, otro habitante de calle fue asesinado el pasado martes en la avenida 8 con calle 5. La víctima, según se conoció, tenía antecedentes por porte y tráfico de estupefacientes.

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