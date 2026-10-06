A disparos les frenaron la huida, capturados presuntos responsables de mortal ataque en Cúcuta

Un nuevo episodio de violencia contra habitantes de calle volvió a vivirse en Cúcuta, donde dos personas en esta condición fueron atacadas. Una murió y la otra permanece en recuperación. Entre tanto, los presuntos responsables fueron capturados.

Se trataba de dos jóvenes que se movilizaban en moto y que fueron encontrados por los uniformados cuando huían por el puente de la avenida 8, en los alrededores de la Terminal de Transporte. Allí se registró un intercambio de disparos hacia el mediodía de ayer, 5 de octubre.

Los pistoleros, en medio de la huida y al verse acorralados, habrían desenfundado un arma de fuego y disparado contra los uniformados. En el intercambio de disparos, uno de los presuntos criminales resultó herido.

Esto habría sido clave para que finalmente lograran su captura. Los sujetos son señalados de cometer minutos antes un nuevo hecho de violencia, en medio de las disputas que grupos delincuenciales sostienen por el control del microtráfico.

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El crimen

El hecho ocurrió en los alrededores del parque La Candelaria, que sirve como separador entre las avenidas 7 y 8 y donde frecuentan habitantes de calle. Precisamente allí, en el retorno que comunica la avenida 7 con la 8, aparecieron los motociclistas armados.

Sin mediar palabra, dispararon contra un grupo que se encontraba en el lugar e hirieron a dos personas. Luego emprendieron la fuga, aunque terminaron siendo capturados.

Entre tanto, los lesionados fueron trasladados a un centro médico, donde uno de ellos murió debido a la gravedad de las heridas.

El caso quedó en manos de los investigadores, quienes arribaron al lugar de los hechos y acordonaron la escena para recopilar información que permita comprobar la hipótesis de que los capturados serían los responsables del asesinato y la tentativa de homicidio. Por ahora, los sujetos permanecen en proceso de judicialización.

El hecho se suma a una secuencia de actos violentos contra esta población en Cúcuta, en una racha que ya ha dejado dos muertos y otras dos personas lesionadas.

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