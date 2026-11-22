Por Rosalinda Hernández y Paula Andrea Jiménez

Este reportaje fue realizado por Laboratorio Migrante con el apoyo de Free Press Unlimited y la coordinación de Laboratorio de Paz, en alianza de difusión con el diario La Opinión de Cúcuta. El contenido de esta publicación es responsabilidad exclusiva de sus autoras.

El doblar de las campanas en Pacelli, a una hora inusual, fue premonitorio de lo que estaba sucediendo. La comunidad se agolpaba en la iglesia a medida que el sacerdote los llamaba por altavoces para advertirles que la guerra que se avecinaba sería más cruenta que nunca, mientras crecía la amenaza del reclutamiento de sus niñas, niños y jóvenes.

El 16 de enero de 2025, el recrudecimiento de la confrontación armada entre las guerrillas del Ejército de Liberación Nacional (Eln) y el Frente 33 de las disidencias de las Farc escaló a niveles sin precedentes.

Esos momentos no los olvida Felipa Díaz*, una venezolana de 51 años, oriunda de Cúa, estado Miranda (a 68 km de Caracas), quien había migrado junto a su familia hace más de una década a este corregimiento, en zona rural del municipio de Tibú, región del Catatumbo (Norte de Santander) por razones económicas.

Las noticias sobre masacres, así como el asesinato de amigos y conocidos en veredas vecinas, llegaban sin parar, al tiempo que los habitantes se organizaban para huir. “Aunque los elenos (hombres del Eln) ya vivían entre nosotros”, confiesa Felipa.

Aun así, en las noches, hombres y mujeres hacían guardia en las entradas del pueblo para evitar que los actores en disputa ingresaran.

“Yo vi venir la guerra, agarré a mis muchachos, uno de 10 años y el otro de 16, los saqué a empujones y los monté en un camión junto a su papá; les lancé las maletas. Les dije que escaparan porque los iban a reclutar. No me fui con ellos porque tenía a otros hijos en las veredas”, cuenta Felipa, quien ha padecido dos desplazamientos internos como víctima del conflicto armado.

No era la primera vez que esta madre venezolana desafiaba a actores armados por uno de sus hijos. Años atrás tuvo que encarar al jefe de una estructura criminal que mantenía cautivo a otro de sus muchachos por negarse a pagar una extorsión.

“¿Sabes cuándo sentí miedo?, cuando a mi hijo mayor se lo llevaron por dos meses. Subí la montaña, un trecho a pie y otro trayecto en camioneta. Le dije a ese jefe sin rodeos y firme: Yo no traje a mis hijos desde Venezuela para que les sirvieran a ustedes. Nosotros vinimos aquí a trabajar", recuerda.

Al poco tiempo de ese encuentro su hijo fue liberado a través de un intercambio humanitario.

Felipa es una mujer extrovertida, rápida para la conversación, alegre y amena. Muy “tuyera”, como se les conoce en Venezuela a los pobladores de los Valles del Tuy, la zona en la que nació. Su temperamento la ha llevado a participar activamente en la vida comunitaria y en Colombia siguió esa vocación.

En 2011, cuando llegó a Pacelli, se incorporó al trabajo social y apoyó a la Junta Comunal en la organización del primer censo de migrantes venezolanos de la localidad. “Éramos 1.400 en ese momento. Allí nació el primer carnet para la población migrante venezolana. Se renovaba cada 7 de enero”.

Obligada a salir de la zona de combate, llegó como desplazada a Cúcuta. Allí se unió al resto de su familia para rehacer su vida e iniciar un nuevo camino de trabajo social.

Como la mayoría de los desplazados por el conflicto, llegó a un albergue, donde coincidió con vecinos de su pueblo que conocían su labor.

“Organicé las comidas para las 182 familias que estábamos en el albergue, la entrega de insumos de aseo personal y pañales. Me fui empapando en todas las áreas y cuando nos trasladaron a un hotel, donde debía haber una lideresa que reclamara sus derechos, la gente me eligió a mí”, cuenta.

La crisis humanitaria tras la intensificación de la guerra la llevó a asumir la defensa de los migrantes venezolanos, de la población local y de los colombianos retornados en Norte de Santander.

“La Unidad de Víctimas no ha sido recíproca con todos los desplazados del Catatumbo. Los únicos venezolanos que se mantuvieron en los hoteles eran quienes tenían Permiso por Protección Temporal (PPT). A los demás les conseguían un pasajito (tiquete) para que se regresaran al país”, señala.

Felipa sirve de enlace y le informa a su comunidad sobre la ayuda humanitaria que entrega la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas (UARIV), así como las jornadas desplegadas por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) para los niños desplazados por la guerra del Catatumbo.

Desde que era adolescente, la responsabilidad la ha marcado. A los 16 años, tras perder a su mamá, cumplió la promesa de criar a sus tres hermanos (de 5 meses, 10 y 13 años) mientras terminaba el bachillerato.

A los 17 años ya había logrado impulsar un proyecto para familias de su parroquia, en Venezuela, quienes caminaban larguísimas distancias para obtener agua. Así recuerda cómo se construyó el primer tanque de almacenamiento de 24.000 litros en la zona, garantizando el acceso a agua potable a esa comunidad.

Con años de experiencia en el trabajo social y la docencia a cuestas, esta lideresa venezolana no detuvo su formación en Colombia. Se tituló como técnica media en Gestión Social y actualmente cursa una licenciatura, todo ello sin abandonar el trabajo en las calles ni su vocación de servicio.

Es mediodía y Felipa se despide. Baja deprisa por una barriada del noroccidente de Cúcuta hacia casa de los Rosales*, padres migrantes venezolanos, quienes han pedido su compañía y orientación frente al acoso escolar que sufre su niño Javier*.