Paola Holguín, ministra de Cultura, declaró insubsistente a Julia Daza Noguera luego de que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca suspendiera provisionalmente a la exdirectora de la Biblioteca Nacional de Colombia (BNC) por no contar con la experiencia mínima exigida para ocupar el cargo, según confirmó este viernes el diario El Tiempo.

La decisión que llevó a la salida de Daza viene del fallo con fecha del 11 de noviembre que dio el Tribunal en respuesta a una demanda de nulidad electoral presentada por la representante a la Cámara Jennifer Pedraza y un grupo de veedores ciudadanos.

“La nombrada no acreditó los requisitos exigidos para ocupar el cargo, especialmente 72 meses de experiencia profesional relacionada, dado que la experiencia computada en algunas certificaciones no guarda similitud material con las funciones propias del empleo. También esgrimió que es requisito para ocupar el cargo poseer título profesional en Bibliotecología y cumplir la reserva profesional prevista en la Ley 11 de 1979 y el Decreto 865 de 1988”, precisaron los magistrados.

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Como explicó El Colombiano en ese momento, la decisión del Auto 520 no tumbaba de manera definitiva el nombramiento de Daza: se trataba de una medida cautelar mientras se estudiaba la demanda de nulidad contra la resolución que dejó en firme a Julia en la dirección de la BNC.

La ministra Holguín no ha hecho declaraciones públicas sobre la salida de Daza. Este miércoles, la excongresista aseguró en su cuenta de X que se enteró de la decisión del Tribunal por las publicaciones de los medios de comunicación. “En consecuencia, cuando seamos notificados formalmente, procederemos a nombrar director encargado, apelar la medida y responder la demanda”, dijo.

La salida de Daza se da tras numerosas críticas y denuncias a su gestión. Funcionarios de la BNC han relatado que recibieron presuntos malos tratos por parte de la exdirectora y, además, que esta no contaba con los conocimientos suficientes para estar al frente de la entidad pública encargada del patrimonio bibliográfico de la Nación.