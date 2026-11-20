Un nuevo hecho de violencia sacudió el sector Canal Cuberos Niño, en la calle 22 con avenida 9, en Cúcuta durante la madrugada de este viernes 20 de noviembre, luego de que varios sujetos armados abrieran fuego contra un grupo de habitantes de calle, dejando un saldo preliminar de tres personas muertas y dos heridas.

El ataque ocurrió alrededor de las 3:00 de la madrugada, cuando los agresores llegaron al sector y dispararon contra las víctimas, en circunstancias que aún son materia de investigación por parte de las autoridades.

"Una vez conocido el caso, unidades de la Policía Nacional se desplazaron al lugar y coordinaron con el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) la inspección técnica y la recolección de elementos materiales probatorios para avanzar en el esclarecimiento de lo sucedido", indicó la Metropolitana de Cúcuta.

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Tras la balacera, las personas heridas fueron trasladadas para recibir atención médica, mientras que las autoridades adelantan las labores correspondientes para establecer la identidad de las víctimas mortales y esclarecer los motivos del ataque.

Este nuevo episodio se suma a los hechos violentos registrados recientemente en sectores como La Curva de Pelelojo, Punta Brava y San Miguel, donde la violencia ha encendido las alarmas entre los habitantes en condición de calle de la ciudad.

Una patrulla de la Policía Metropolitana de Cúcuta llegó hasta el sitio para adelantar la inspección del lugar.

Las autoridades deberán determinar si este ataque está relacionado con otros hechos registrados en la zona y establecer quiénes estarían detrás de la agresión.