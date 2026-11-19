El canal Bogotá, a la altura de la calle 22, entre los barrios Magdalena, Barrio Nuevo y Gaitán, volvió a ser escenario de un violento ataque a disparos que habría sido ejecutado de manera indiscriminada y dejó un saldo mortal.

El hecho ocurrió en la noche del pasado martes, 17 de noviembre, hacia las 8:20 p. m., cuando dos sujetos que se movilizaban en una motocicleta negra y vestían prendas del mismo color llegaron hasta este punto de la ciudad. No es un secreto que, a lo largo de su recorrido, el Canal Bogotá concentra a un gran número de personas en condición de calle.

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Precisamente, a esa altura se encuentra un punto neurálgico, pues allí está la entrada al sector Punta Brava, del barrio Magdalena, una de las zonas de mayor movimiento en el negocio del microtráfico en la ciudad.

Entre cambuches, basura y el poco caudal de agua que corre por el canal, un grupo de personas permanecía reunido en la parte baja, sin sospechar que aquellos dos motociclistas abrirían fuego contra ellos en repetidas oportunidades.

Tras la frenética escena, un cuerpo quedó tendido sobre el concreto. Se trataba de una mujer que murió en el lugar y posteriormente fue identificada como Grecia. Los demás alcanzaron a correr para ponerse a salvo, mientras algunos vecinos se percataron de lo ocurrido y alertaron a las autoridades.

La Brigada Interinstitucional de Homicidios (Brinho) llegó al lugar y realizó el levantamiento del cadáver. Sin embargo, no logró establecer plenamente la identidad de la víctima, pues no portaba documentos. Por ahora, solo se cuenta con el testimonio de personas que la reconocían con ese nombre.

Pero la violencia de esa noche no terminó allí. Poco después, otro hombre llegó a un centro asistencial. Se trataba de Alonso Villamizar Castellanos, también habitante de calle, quien resultó herido durante el ataque. El hombre presentaba un impacto de bala en el mentón.

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