Nuevamente, un semáforo de la ciudad se convirtió en escenario de un crimen. El momento en que la luz roja indica detenerse fue aprovechado para ejecutar un certero ataque que acabó con la vida de Wilmer Jheison Quintero Urbina.

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El hecho ocurrió en la avenida 5 con calle 10, a un costado del Parque Santander, por donde transitaba el hombre en una motocicleta Kymco Twist negra, de placa MTS-81G, mientras transportaba a una allegada como parrillera.

Pasadas las 3:50 de la tarde del miércoles, 18 de noviembre, el semáforo lo obligó a detenerse. A su lado frenó otro motociclista, vestido completamente de negro, quien llegó con un arma de fuego en la mano y le disparó en repetidas oportunidades, a la altura del pecho y la cabeza.

Fueron al menos cinco tiros que provocaron la caída de Quintero. Mientras tanto, el pistolero guardó el arma en la pretina del pantalón y emprendió la fuga frente a la parrillera, quien se bajó de la motocicleta, desesperada y frustrada, e intentó perseguir al criminal.

El caos era notorio. Decenas de personas que se encontraban en el parque y en las calles aledañas se congregaron alrededor de la escena. Poco después llegaron los primeros uniformados de la Policía, quienes intentaron auxiliar a Quintero.

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Al notar que aún tenía signos vitales, coordinaron su traslado con una patrulla que no tardó en llegar. El hombre fue subido al platón del vehículo, completamente ensangrentado, y llevado a un centro asistencial, acompañado por la mujer, quien lloraba desconsoladamente.

Sin embargo, Quintero no resistió la gravedad de las heridas y poco después fue declarado muerto. Entretanto, las autoridades acordonaron la escena y dieron inicio a las investigaciones.

En el lugar hallaron un par de vainillas y recopilaron videos de cámaras de seguridad y testimonios con el propósito de identificar y ubicar al responsable. Sin embargo, al cierre de esta edición, no se había hecho pública ninguna captura relacionada con el caso.

En cuanto a los móviles, las autoridades indagan si la reciente captura de Quintero, luego de ser sorprendido con una pistola y abundante munición, podría estar relacionada con el crimen. Además, el hombre acostumbraba a publicar en redes sociales videos en los que aparecía sosteniendo armas de fuego y haciendo apología a El Hampa, una banda criminal de la región.

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Intentaba sobornar

Una de las grandes incógnitas del caso es por qué, después de conocerse su pasado judicial, el hombre se encontraba en libertad, si había transcurrido menos de un año desde su captura. Por ahora, se desconoce bajo qué circunstancias recuperó la libertad, pese a que había sido detenido por un delito relacionado con armas de fuego y municiones.

Cuarenta y dos balas llevaba Quintero cuando fue requerido por la Policía en el centro de la ciudad, a finales del año pasado. El procedimiento ocurrió en la avenida 10 con calle 3, mientras se movilizaba en un vehículo negro y mostraba una actitud sospechosa.

Los uniformados le hicieron una señal de pare, pero el hombre la ignoró y emprendió la huida. De inmediato comenzó una persecución que terminó poco después en el barrio El Callejón, donde quedó al descubierto el motivo de su escapada. En el pantalón llevaba un proveedor con 17 cartuchos.

La situación empeoró cuando los policías revisaron el vehículo y encontraron una pistola y otro proveedor, esta vez extendido, con 25 balas más.

Según informaron fuentes oficiales en ese momento, Quintero habría intentado sobornar a los uniformados. "Arreglemos, que van ganados", les habría dicho. Sin embargo, los policías rechazaron su ilegal propuesta.

En aquella oportunidad fue capturado por el delito de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones. Además, ya registraba anotaciones judiciales por hurto, fuga de presos y porte ilegal de armas de fuego.

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