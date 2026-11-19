"Dios, ¿por qué te llevaste a mis hijos?, ¿por qué me dejas con este dolor tan grande? Nos dejaron con un gran vacío, hijos míos. Cómo hubiera querido ser yo el del accidente. Los amo, me dejaron solo y con el corazón quebrado".

Con este doloroso mensaje, el padre de dos mineros lamentó la muerte de sus hijos, cuyas vidas se apagaron en los socavones de Sardinata.

Siga leyendo: Desenmascaran red de desviación de fondos para viáticos de militares en Cúcuta: ninguno irá a prisión

Las víctimas fueron identificadas como Jesús Manuel y Martín Aguilar Rincón, dos integrantes de una familia oriunda de Venezuela que llegó a Colombia en busca de oportunidades.

Entre la oscuridad, los picos, el carbón y el polvo, los hermanos encontraron una profesión con la cual ayudar a sus familias. Sin embargo, fue precisamente en el ejercicio de esa labor donde sus vidas quedaron sepultadas bajo tierra.

Según la información preliminar, un desprendimiento de material rocoso al interior de la mina provocó que ambos quedaran atrapados y murieran en la tarde del pasado martes, 17 de noviembre, en la vereda El Cairo, corregimiento de Las Mercedes.

La noticia tardó apenas unas horas en conocerse y llevó la devastación y la tristeza a la familia Aguilar Rincón, que hoy lamenta el trágico suceso que acabó con la vida de dos mineros más en Norte de Santander.

Además: Con engaños habría llevado a un niño desde Cúcuta hasta Bochalema: así fue el secuestro

Decena de muertes

Con esta doble tragedia, la cifra de mineros fallecidos en accidentes laborales durante este año ya alcanzó los dos dígitos. Con ellos se completan, por lo menos, 10 casos registrados de trabajadores que han perdido la vida en los socavones.

Lo más preocupante es que el 80% de estos accidentes se ha presentado en Sardinata, incluido un antecedente ocurrido precisamente en el corregimiento de Las Mercedes. Los otros dos casos se registraron en Chitagá y El Zulia.

Esta nueva tragedia llevó a varias asociaciones de mineros a emitir comunicados con recomendaciones de prevención para quienes desempeñan este tipo de labores.

Mientras tanto, los hermanos Aguilar Rincón son recordados por sus compañeros como personas trabajadoras y alegres.

Únase a nuestro canal de WhatsApp y reciba las noticias directamente en su celular: https://whatsapp.com/channel/0029Va3v4pJ2f3ECBDYRM13 .