Para muchos jóvenes, como Airon Corrales, de 20 años, la búsqueda de un trabajo formal se ha convertido en un camino lleno de obstáculos. El residente del barrio Comuneros, en la ciudadela Juan Atalaya de Cúcuta, lleva seis meses desempleado, situación que espera que termine pronto.

El muchacho acudió ayer a la Biblioteca Pública Julio Pérez Ferrero, para postularse a una de las más de 1.500 vacantes que ofreció la quinta versión de la Feria Empleos para la Paz y la Inclusión de Norte de Santander, organizada por la Gobernación.

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Al ser consultado sobre las dificultades que ha enfrentado durante este tiempo para hallar un puesto de trabajo, Corrales explicó que se debe a “las pocas oportunidades que se presentan” y a la experiencia que piden los empleadores. Airon, que busca desempeñarse como auxiliar de bodega o de cargue y descargue de mercancía tiene la esperanza de encontrar ese empleo anhelado.

El recién pensionado Solón Carvajal Montañez, quien tiene 27 años de experiencia como ingeniero mecánico en el sector de los hidrocarburos, dijo que aún quiere poner su conocimiento al servicio de las empresas y mantenerse activo. “Llevo desde hace cuatro meses buscando trabajo, pero a donde he dejado mi hoja de vida no me han dado respuesta”, apuntó.

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Con la finalidad de reducir el índice de desempleo en Cúcuta, que se ubica en 10,4%, según el último reporte del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), la Secretaría de Desarrollo Económico y Productividad de Norte de Santander llevó a cabo esta iniciativa una vez más.

El secretario Olger López precisó que estimaron la participación de unas 1.000 personas en la actividad, que contó con el acompañamiento técnico de la Cooperación Alemana para el Desarrollo (GIZ).

Además, tuvo el apoyo de 45 empresas y las Agencias Públicas de Empleo (APE) del Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) y de la Alcaldía de Cúcuta, así como de las bolsas de las cajas de compensación familiar ComfaOriente y Comfanorte y de la Corporación Minuto de Dios.

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“El propósito primordial de la feria es que haya claridad en la postulación, o sea, que el ciudadano sepa cuál es el perfil profesional que tiene de acuerdo con su idoneidad y experiencia”, expresó López, resaltando que así se evitó que dejaran sus currículums en varios de los ofertantes, para una mayor posibilidad de ser contratado.

El evento se estructuró en varios momentos que guiaron a los asistentes desde la caracterización de su trayectoria laboral, pasando por la identificación de vacantes en pantallas gigantes y la actualización de datos en las agencias de empleo, hasta llegar al segundo piso de la biblioteca, para entrevistarse directamente con el personal de recursos humanos de las 45 organizaciones participantes.

Finalmente, el secretario de Desarrollo Económico compartió cifras positivas sobre la efectividad de la feria, teniendo la experiencia de las ediciones anteriores: cerca del 44% de quienes se postulan genera una interacción con el empresario y el 25% llega a la entrevista, para poder generar esa vinculación formal; por lo que se estima que unos 250 candidatos terminen enganchados a una de las ofertas.

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