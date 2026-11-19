En sesión extraordinaria del Consejo Superior de la Universidad Francisco de Paula Santander fue designado como rector de la institución el docente de planta Jhon Antuny Pabón León.

La decisión de los consejeros se da por la renuncia de Sandra Ortega Sierra quien concluyó su periodo rectoral y buscaría repetir el cargo en los próximos comicios que adelantará la institución el mes de febrero del 2027.

Pabón León se ha desempeñado como jefe de la División de Posgrados y cuenta con más de 20 años de trayectoria en el campo de la docencia e investigación.

La Opinión conoció que con la designación de Pabón León se rompe la hegemonía que después de más de 20 años ha mantenido el exrector Héctor Miguel Parra López en este alto cargo directivo.

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Por ahora se desconoce la votación al interior del CSU, ante la decisión de la Procuraduría de suspender a dos integrantes de este máximo órgano de dirección universitaria.

¿Quién es el nuevo rector?

El nuevo rector es administrador de empresas con estudios de maestría en Gerencia de Empresas y un doctorado en Gestión. Además, se ha desempeñado como docente investigador y hace parte del departamento de Ciencias Administrativas de la Facultad de Ciencias Empresariales de la institución.