La falta de dinero para pagar una habitación de hotel en el centro de Medellín habría sido el motivo que desencadenó el asesinato de Marcos Nicolás Castro, un cucuteño de 34 años, cuya familia es requerida para adelantar los procedimientos legales y reclamar su cuerpo.

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La presunta responsable sería su pareja sentimental, una joven de apenas 17 años que, además, estaría embarazada y ahora enfrenta un proceso judicial bajo el sistema de responsabilidad penal para adolescentes.

El caso ocurrió en el interior de un hotel del barrio Villa Nueva, durante la madrugada del pasado 13 de noviembre. Allí, la pareja se habría reunido luego de protagonizar una discusión la noche anterior, aparentemente por falta de dinero.

Al parecer, en medio de la situación, la joven lo atacó en repetidas oportunidades con un arma blanca, causándole la muerte dentro del establecimiento.

Ahora, Medicina Legal de Medellín busca a los familiares de Marcos Nicolás Castro para que adelanten los trámites correspondientes y reclamen su cuerpo. Este procedimiento también puede gestionarse a distancia, por vía telefónica o al WhatsApp 3153152005.

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