El interés de los colombianos residentes en el exterior por invertir en vivienda en el país se refleja en el crecimiento de las operaciones comerciales registradas durante 2026, en un contexto marcado por el comportamiento de las remesas, las fluctuaciones de la tasa de cambio y los cambios normativos relacionados con la financiación de vivienda.

En este escenario, la Ley 2639 del 20 de octubre de 2026 creó el programa Mi Casa en Colombia, dirigido a colombianos residentes en el exterior y que contempla créditos hipotecarios y leasing habitacional a través del Fondo Nacional del Ahorro.

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Sus condiciones de habilitación y funcionamiento deberán definirse mediante la reglamentación del Gobierno nacional, en un plazo máximo de seis meses.

De acuerdo con el Banco de la República, Colombia recibió US$13.098 millones en remesas durante 2025. Entre enero y septiembre de 2026, los ingresos por este concepto alcanzaron US$9.977 millones.

Estos recursos representan una fuente importante de ingresos para miles de hogares colombianos y también forman parte del contexto económico en el que algunos connacionales en el exterior consideran invertir en vivienda.

De las remesas a la construcción de patrimonio

De acuerdo con información sectorial recopilada por Viventa, compañía especializada en acompañar a colombianos en el exterior en la compra y financiación de vivienda, el 62% de quienes destinan remesas a este propósito lo hace con fines de inversión, el 26% para uso propio, el 8% para apoyar a un familiar y el 4% para desarrollar un negocio.

El 78% de estas adquisiciones corresponde a vivienda nueva, de acuerdo con la compañía.

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Los registros comerciales de la compañía también muestran una evolución positiva del mercado. Entre enero y agosto de 2026, las viviendas comercializadas a colombianos residentes en el exterior registraron un crecimiento del 39,8% frente al mismo periodo de 2025. Por su parte, el número de compradores aumentó un 39,2%.

Estados Unidos y España concentran el 84,6% de los compradores, con participaciones del 52,3% y 32,3%, respectivamente. En cuanto a la moneda en la que reciben sus ingresos, el 61% lo hace en dólares y el 34,3% en euros.

Para el cofundador y CEO de Viventa, Andy Altena, estas cifras reflejan el interés de los colombianos en el exterior por mantener vínculos económicos con el país.

“La vivienda se ha convertido en la alternativa más segura y rentable para quienes buscan invertir a través de sus ingresos en el exterior a construir patrimonio en Colombia. La financiación y las condiciones de cada mercado son factores importantes para tomar estas decisiones”, agregó.

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Ciudades que concentran el interés de compra

Las fluctuaciones de la Tasa Representativa del Mercado (TRM) pueden influir en la capacidad de compra de quienes reciben sus ingresos en dólares o euros. En este contexto, Viventa ha analizado más de 500 proyectos inmobiliarios e identificado alternativas que pueden adquirirse con montos en moneda extranjera similares a los requeridos en 2025, lo que abre nuevas posibilidades para quienes buscan invertir en Colombia.

Entre enero y agosto de 2026, Bogotá, Cali y Medellín concentraron el mayor número de oportunidades comerciales identificadas por Viventa.

A este panorama se suma el comportamiento de los precios. El Índice de Precios de la Vivienda Nueva del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) registró un incremento trimestral del 2,41% en el segundo trimestre de 2026, un indicador relevante para quienes evalúan adquirir vivienda en el país.