Después de jugar sus primeros minutos en el profesionalismo en un choque entre Cúcuta Deportivo y Orsomarso en Barrancabermeja en el primer semestre de 2025, el volante Matías Castellanos Quintero no volvió a tener la oportunidad de mostrar sus condiciones.

El jugador, de 21 años, contempló el retiro, pero su insistencia terminó dando frutos el pasado sábado, cuando fue titular en la victoria 2-0 del rojinegro sobre Jaguares de Córdoba, en la última fecha de la Liga II-2026.

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Con el dorsal 6 y jugando como lateral derecho, Matías actuó 56 minutos donde procuró cubrir los espacios y el accionar del extremo rival, en una posición en la que nunca antes había jugado.

“Muy contento con el debut en primera división, es algo que estaba trabajando desde hace mucho, con mucha paciencia y se me dio la oportunidad en una posición en la que no había jugado. De un tiempo para acá el profe (Nicolás Chiesa) me ponía de lateral y le gustaba como lo hacía. Siento que lo hice bien defensivamente”, comentó el futbolista, en diálogo con La Opinión.