Un año retador
Los minutos jugados en el estadio General Santander fueron un premio al trabajo. A inicio de año, Matías se probó en Bogotá FC, pero no encontró una oportunidad y retornó a la ciudad para pelearla en el motilón. En el primer semestre no fue inscrito y para la Liga II, parecía que la historia se repetiría.
“Un día antes de iniciar la pretemporada, el central Sebastián Rodríguez se va para Águilas y en la noche me dicen que viajaba con el club. Gracias a Dios me fue muy bien jugando contra Bucaramanga y Alianza, y me inscribieron de último. El fútbol es una prueba de resiliencia, de no dejar de trabajar e insistir”, narró el jugador.
Entrar en el gramado del máximo escenario deportivo de Norte de Santander trascendió más allá del fútbol. En menos de dos meses, el jugador tuvo dos golpes muy fuertes a nivel personal: su padre, el excongresista Jairo Castellanos, sufrió un infarto y su tío, Miguel Castellanos, fue asesinado.
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“Es un tema muy difícil para mí. Mi tío fue una de las personas que más me apoyó. Creo que uno de sus sueños y anhelos era verme jugar. Salí a la cancha con su hijo, Juan Miguel y pese a ser un momento bonito, fue demasiado difícil”, confesó Matías, quien fue acompañado por sus padres desde la tribuna