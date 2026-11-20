Veinte años después de la expedición de la Ley 1098 de 2006, mejor conocido como el Código de la Infancia y la Adolescencia, los menores en Colombia siguen sufriendo pobreza, violencia, reclutamiento y dificultades para acceder a educación, de acuerdo con un balance entregado por diferentes organizaciones protectoras de los derechos de la niñez.



Según cifras de Unicef, el 43% de los menores de 18 años está en situación de pobreza monetaria, frente al 23,1% de los adultos entre 29 y 59 años.



Además, en promedio, cada 22 horas un niño o niña es reclutado, mientras que, cada día, 80 menores son víctimas de desplazamiento, según reporta la Coalición contra la vinculación de niños, niñas y jóvenes al conflicto armado en Colombia (Coalico).

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A esto se suman los 217 casos diarios de presunta violencia contra la niñez reportados por el Instituto Nacional de Salud y los cerca de 1,7 millones de menores afectados cada año por desastres naturales, según Fondo Acción.



De acuerdo con cifras del DANE y la FAO, solo la mitad de los niños en primera infancia accede a educación inicial y una proporción similar de adolescentes logra ingresar a décimo y undécimo. Además, el 25% de la población padece inseguridad alimentaria.



Además del hambre y la violencia, un estudio de la Universidad Nacional y el Politécnico Grancolombiano encontró que, por lo menos el 60% de niñas y niños no cuenta con un parque o espacio adecuado cerca de su vivienda y el 43% juega una hora o menos al día.



La Ley 1098 de 2006 cambió el enfoque de atención a la niñez y reconoció a niñas, niños y adolescentes como sujetos de derechos. A partir de ella, se estableció que su protección integral es responsabilidad del Estado, la familia y la sociedad, reemplazando el antiguo Código del Menor, que concentraba la atención en quienes se encontraban en situación irregular.