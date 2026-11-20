El reconocido docente e influencer colombiano Julio Alberto Ríos, popularmente conocido en redes sociales como Julioprofe, encendió las alarmas de su comunidad virtual al denunciar públicamente que él y su núcleo familiar están siendo víctimas de amenazas y hostigamiento, siendo esta la causa principal que lo llevó a pausar su actividad habitual en sus canales educativos.
A través de un comunicado publicado en su cuenta oficial de Instagram, el ingeniero civil originario de Cali, Valle del Cauca, rompió el silencio para explicar las razones de su intempestiva ausencia digital.
Igualmente, Julioprofe confirmó que la situación ya fue puesta formalmente en conocimiento de las autoridades judiciales y la Fiscalía para adelantar los procesos pertinentes. No obstante, enfatizó que por el momento mantendrá estricta reserva sobre los detalles del caso: “Ya pusimos las denuncias ante las autoridades y, por respeto al proceso, por ahora no puedo dar nombres ni detalles. Solamente les pido su comprensión y sus oraciones. En cuanto pueda, les contaré más”.
Desde que inició su labor pedagógica en la plataforma YouTube en el año 2009, Julioprofe se convirtió en un pilar fundamental para millones de estudiantes en Latinoamérica que acuden a sus lecciones didácticas de matemáticas y física para superar sus materias escolares y universitarias.
Tras la divulgación de las intimidaciones, la respuesta de solidaridad no se hizo esperar en las plataformas digitales. Mensajes de seguidores enviándole fuerza y deseando que todo se resolviera pronto no se hicieron esperar por parte de los internautas. La comunidad académica y sus seguidores permanecen a la espera de nuevos avances en las investigaciones oficiales, confiando en que se restablezca la tranquilidad del educador y su familia.