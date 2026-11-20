El reconocido docente e influencer colombiano Julio Alberto Ríos, popularmente conocido en redes sociales como Julioprofe, encendió las alarmas de su comunidad virtual al denunciar públicamente que él y su núcleo familiar están siendo víctimas de amenazas y hostigamiento, siendo esta la causa principal que lo llevó a pausar su actividad habitual en sus canales educativos.

A través de un comunicado publicado en su cuenta oficial de Instagram, el ingeniero civil originario de Cali, Valle del Cauca, rompió el silencio para explicar las razones de su intempestiva ausencia digital.

“Perdón por estar ausente estos días. Mi familia y yo estamos atravesando una situación de hostigamiento y amenazas que nos ha quitado la paz”, manifestó el creador de contenido, quien cuenta con una comunidad de más de cinco millones de suscriptores en YouTube y supera los 300 mil seguidores en Instagram. Lea aquí: Fiscalía imputará a exgerente de campaña de Carolina Corcho por presunta financiación irregular