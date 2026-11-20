Con un fuerte mensaje de atención, el presidente se dirigió a todo su gabinete a través de una carta fechada el 19 de noviembre. Pese a que la carta tiene como destinatario al ministro de ambiente, Fabio Arjona, fuentes confirmaron que esta misiva fue entregada a todos los miembros del gabinete.

La extensa carta de seis páginas del presidente lanza una línea directa de mando institucional, donde pide rechazar a la política tradicional, evitar su cercanía a los gremios económicos y hasta arremete contra los medios de comunicación tradicionales.

Casi como un jalón de orejas, el presidente inicia recordando que este gobierno "no nació de un acuerdo entre los de siempre" y resaltando que llegaron a la presidencia tras el apoyo de 13 millones de colombianos que buscaban no tener en el poder una política tradicional que ha sido constante en el poder.

Además, sostiene que ganaron la presidencia "sin el respaldo de los cacaos, del empresariado, de los gremios, de las encuestadoras y medios de comunicación tradicionales", agregando que muchos de ellos "hicieron lo imposible por alejarnos".

En uno de los apartes que concentra la idea principal de la misiva, De la Espriella les dice a sus ministros que su victoria "fue una rebelión democrática y no un accidente electoral" enfrentándose a la política que lideraba el "narcorégimen de Petro, el maniobrero Santos y el mal llamado centro".

Por esto, pide a sus ministros no caer en "una tentación muy peligrosa" que es lo que llama "regresar a los caminos de siempre". Lo que significa rechazar a la política tradicional, los gremios y hasta los medios de comunicación.

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"Permitir que los gremios terminen gobernando con nosotros, que los políticos marquen el paso, que se vuelva a las interminables entrevistas que se parecen interrogatorios, que se reparta pauta oficial para agradar a los de siempre, que se acepten las imposiciones de lo políticamente correcto y terminemos hincando la rodilla a los que fueron derrotados", señala.

Incluso, califica como "miserables traidores" a quienes caigan en estas tentaciones que llama la política tradicional: "El único aliado verdadero de este gobierno es el pueblo. Es nuestra brújula nuestro mandato y la razón por la que estamos aquí".

En la misiva, el presidente pone de ejemplo lo ocurrido en la ley de rescate, cuestionando como se propuso más IVA y más impuestos a la canasta familiar, creyendo que no había otra manera de reorganizar las finanzas que dejaron desde el gobierno anterior.

"Mucho cuidado con la canasta familiar, los insumos agrícolas y los seguros de salud. Si los colombianos rechazan ese camino, tenemos que buscar otro", señala el mandatario, advirtiendo que "si es necesario tomar decisiones abiertas y claras, incluso aquellas que algunos calificaran de populistas, se adoptaran porque aquí no se gobierna para quedar bien con los puristas".

Si fallamos nos la cobran en las urnas

En las palabras dirigidas a sus ministros, el presidente les pide pensar de manera diferente, ser políticamente incorrectos, ser disruptivos y osados y hasta tener audacia y determinación para alzar la voz cuando sea necesario.

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Incluso, De la Espriella pone de panorama las próximas elecciones territoriales, advirtiendo que "si le fallamos al pueblo, nos lo cobrarán las urnas en 2027 y 2030" y hasta señalando que dejarían escapar una oportunidad de reconstruir la nación.

En otro de los apartes se mantiene en su postura de ponerse el uniforme "cuantas veces sea menester", no dar entrevistas de siempre y hasta de cumplir su promesa de salir del país porque "no es necesario viajar al exterior para promover proyectos de casi 50.000 millones de dólares.

Su mensaje a los ministros es enfático en el punto de que "no se entregará pauta oficial para congraciarnos con quienes nos quieren destruir. No agacharemos la cabeza".

Incluso, pide a todo su gabinete a sumarse con determinación a que se maneje el gobierno nacional "sin las viejas fórmulas" políticas de siempre, convirtiendo cada cartera "en protagonista con decisiones valientes y resultados que se puedan apreciar".

De la Espriella sostiene que la denominada 'patria milagro' no se sostiene solo con la seguridad, sino también con la política social, ante lo cual pide a cada ministro no trabajar de manera aislada. Por el contrario, pide que cada decisión se tome de manera articulada con las demás carteras y recordando que "la lealtad no puede está con gremios, medios de comunicación y políticos poderosos".

La carta cierra con un mensaje directo a sus ministros que encierra la línea de mando ordenada por el presidente Abelardo de la Espriella, ordenándoles no dejarse ganar por la comodidad y terminar derrotándose por las convicciones tradicionales.

"Señor ministro, llegó la hora de mostrar resultados. No podemos desperdiciar esta oportunidad histórica. Tenemos la misión de liberar al pueblo colombiano de la politiquería, de la corrupción y del terrorismo. Ese es el tamaño de nuestra misión", concluye la misiva.