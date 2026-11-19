La Federación Colombiana de Municipios dio a conocer que a través de mensajes de texto suplantan a la plataforma del Simit mediante el uso de enlaces empleados para robar información financiera y personal, informando sobre supuestas multas de tránsito pendientes.

Según la entidad, los delincuentes utilizan la identidad visual del Simit o de aparentes secretarías de movilidad de distintos municipios, con lo que buscan generar confianza y llevar a las personas a páginas falsas.

Los mensajes que han sido reportados por distintos usuarios, usan códigos cortos, como: 893181, 893182, 893179, 893175, 893183, 85980, 85903, 87295, 87293, 890911 y 85882.

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Ante la situación, recomendaron no abrir los enlaces de mensajes de texto, evitar suministrar las contraseñas, códigos de verificación, datos personales y hacer pagos mientras alguien le da instrucciones a través de llamadas.

¿Cómo consultar la página oficial?

La entidad recordó que los usuarios pueden verificar a través de www.fcm.org.co/simit si tienen comparendos, multas o acuerdos de pago pendientes.