Colombia adhirió a una coalición internacional para proteger los arrecifes coralinos y firmó con Bolivia una declaración de intenciones para combatir delitos ambientales, al cierre de la semana de negociaciones de la COP31, informó hoy el Ministerio de Ambiente.



En el caso del acuerdo con Bolivia se explorarán mecanismos de trabajo conjunto contra la extracción ilegal de oro y el tráfico de mercurio y de productos no maderables de los bosques amazónicos.



El ministro de Ambiente, Fabio Arjona, dijo que el acuerdo lleva la Agenda ABC (Agua, Biodiversidad y Comunidades) "más allá de las fronteras" y permite "unir esfuerzos" en problemas comunes que, a su juicio, darían mejores resultados si se enfrentan en conjunto.

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Mientras que el ministro boliviano de Producción Sostenible, Medio Ambiente y Agua, Óscar Mario Justiniano, afirmó que el pacto "va mucho más allá de simplemente un entendimiento" y representa una aceleración de los objetivos de su país.



En cuanto a la adhesión hecha por Colombia, el Ministerio de Ambiente señaló que se trata del Compromiso Global de Alto Nivel para proteger los arrecifes coralinos resilientes al clima, una coalición de 29 gobiernos y territorios, entre ellos Bahamas, Belice, México y República Dominicana.



Según la cartera ambiental, la incorporación del país se concretó tras varios acercamientos de la comunidad internacional, liderados por Wildlife Conservation Society (WCS).

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Arjona sostuvo que la adhesión servirá para impulsar "Un Millón de Corales por Colombia 2.0", una segunda fase del programa nacional de restauración y conservación de estos ecosistemas. La iniciativa complementa el Coral Reef Breakthrough, que plantea como meta global proteger 125.000 kilómetros cuadrados de arrecifes y movilizar al menos 12.000 millones de dólares para 2030.



La coalición propone que los países prioricen los corales en sus planes de acción de biodiversidad (NBSAP) y en sus contribuciones determinadas a nivel nacional (NDC), y que los integren a la meta de conservación 30x30, en línea con el Marco Mundial de Biodiversidad Kunming-Montreal y el Acuerdo de París.

