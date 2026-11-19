El secretario de Guerra estadounidense, Pete Hegseth, aseguró esta noche durante su corta visita a Bogotá, que Colombia y el presidente, Abelardo de la Espriella, cuentan con el respaldo pleno del mandatario norteamericano, Donald Trump, en su propósito de vencer al terrorismo y el narcotráfico.



"Quiero asegurarle que no encontrará un aliado más firme que el presidente Trump, el secretario Hegseth y el Departamento de Defensa. Estamos comprometidos a trabajar junto a usted, su Presidente, su Congreso, su país, su pueblo, sus fuerzas armadas, su policía y bajo su Constitución, para garantizar la protección de su soberanía y asegurar que los narcoterroristas no encuentren refugio dentro de sus fronteras", afirmó el funcionario norteameriano.

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Hegseth arribó en la tarde de este miércoles a la Catam, fue recibido por el ministro de Defensa, Jorge Mora, y el canciller, Omar Bula, con quienes sostuvo una reunión, luego de lo cual vinieron los actos protocolarios en el marco de la donación de un avión militar.



El jefe del Pentágono confió que la de hoy será una de muchas visitas al país, al tiempo que le recordó al ministro Mora que siempre será bienvenido a su país y le envió saludos al presidente, Abelardo de la Espriella.

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Precisamente, en su corta intervención, Hegseth destacó el arribo al poder de de la Espriella, al señalar que Colombia cuenta en este momento con "un liderazgo tan firme, decidido y claro, dispuesto a trabajar codo a codo para combatir a los narcoterroristas".



Recordó que la Casa Blanca está comprometida para afianzar la cooperación bilateral en materia de seguridad que por años han mantenido Bogotá y Washington.



"Es bien sabido que la relación militar entre Estados Unidos y Colombia cuenta con una trayectoria de décadas", afirmó el Secretario de Guerra, poco antes de partir de Bogotá.

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