El petrismo saldrá a las calles este 19 de noviembre luego de semanas en los que su líder, el expresidente Gustavo Petro, ha enfrentado denuncias de corrupción por el presunto pago de sexo con contratos y por las revelaciones sobre el posible intento de ese Gobierno por sabotear las pasadas elecciones, de hackear a la Registraduría Nacional y de infiltrar los esquemas de seguridad de exmandatarios.

Será la segunda jornada de marchas que enfrente el presidente Abelardo de la Espriella, esta vez aupada —en mayor medida— por la Ley de Rescate Fiscal que presentó el Gobierno, que incluye nuevos impuestos. Sin embargo, el jefe de Estado anunció el fin de semana pasado que se bajaba de la propuesta de grabar con IVA (impuesto al valor agregado) productos de la canasta familiar.

Sobre esas movilizaciones, De la Espriella se refirió este miércoles. No se guardó nada y criticó la convocatoria.

“Dejaron quebrado el Estado por la corrupción, por la improvisación, la ineptitud y la inoperancia y ahora quieren marchar por los problemas que ellos mismos generaron”, dijo el mandatario.

El gobernante aprovechó la oportunidad para decir lo que, según él, su Administración está haciendo para arreglar los problemas que heredó de su antecesor.

“Colombia no es tonta, el pueblo sabe que los causantes de esa tragedia son ellos y que nosotros estamos aquí para resolverla. Yo no me vine a quejar, yo vine a resolver”, agregó.

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Así llega el petrismo a las marchas

En un video que publicó en sus redes sociales este martes, junto con los congresistas de la colectividad que pertenecen a las comisiones económicas, se refirió a varios de los puntos.

“Se están disparando los precios de la comida por la sequía, la falta de subsidios, la falta de política económica del Gobierno (...) Ya pretendía Abelardo ponerle IVA a la comida, pero con o sin IVA ya la comida está creciendo de precios, lo que hace que caigan los salarios reales de todos los colombianos y vayamos hacia un colapso económico”, dijo Petro.

Ante esto, la Presidencia ha dicho que la situación económica se debe a cómo se recibió el país por parte de la Administración de Petro, quien volvió al rol en el que tiene amplia experiencia: la oposición y la agitación en las calles.

El recién nombrado gerente del “Fondo Milagro” para la reconstrucción tras el terremoto del 10 de agosto, Luis Felipe Henao, indicó que dejaron la país “en una crisis fiscal enorme, donde a través del derroche afectaron las arcas públicas de la nación. Por eso estamos en lo que estamos”.

En cuanto a la figura de Gustavo Petro, el hoy líder de la oposición llega tras varios días de polémica por el escándalo de los “sexocontratos”. Es decir, casos como el de la joven de 26 años, Deicy Jiménez, sobre la relación que sostuvo durante varios años con él y en la que habría mediado el intercambio de contratos en el Estado a cambio de sexo.

La mujer asegura que conoció al entonces senador en 2019 y que, posteriormente, recibió contratos con entidades del Estado, como el Senado de la República, cuando era el más férreo opositor a Iván Duque, y la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada y el Ministerio del Interior, cuando estaba en la Casa de Nariño.

Petro ha dicho que nadie debe opinar sobre su vida privada y ahora asegura que no se vio con la mujer cuando fue jefe de Estado (2022–2026). Su respuesta contrasta con los registros de contratación de Jiménez, pues varios de los contratos que obtuvo con entidades estatales fueron suscritos cuando Petro ejercía como mandatario.

Teniendo este y otros casos, el Pacto Histórico se ha visto en la encrucijada de distanciarse de su jefe natural para acogerse a las banderas de luchas de género que han dicho defender o rodearlo para defenderlo. Hasta ahora, el expresidente sigue liderando la colectividad.

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