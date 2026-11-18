Un campesino resultó herido de gravedad, en las últimas horas al caer en una mina antipersonal en la vereda Las Parcelas, zona rural de Sardinata, Norte de Santander. El hombre fue identificado como Edwuard Amador Becerra, de 45 años, el cual tuvo afectaciones en ambas piernas.

El hecho se registró en el corregimiento Luis Vero, donde pisó el explosivo en medio de labores rurales.

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Tras el incidente, miembros de la comunidad lo auxiliaron para que fuera trasladado a un centro médico en ambulancia.

El caso se suma a los recientes reportes de enfrentamientos entre el Eln y las disidencias de las Farc.

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