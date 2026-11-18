En una diligencia de allanamiento en el barrio El Amparo, de Kennedy, la Policía Metropolitana de Bogotá abatió a alias ‘Niche’, sicario del grupo criminal ‘Los Satanás’, que intimidaba a las comunidades de Soacha y Bosa.



Alias ‘Niche’ era señalado de repartir panfletos extorsivos a los locales comerciales en las localidades de Bosa, Kennedy, Teusaquillo y Soacha y posteriormente intimidar a los comerciantes para que accedieran a sus exigencias económicas.

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Entre los hechos con los que se le vinculaba estaban el homicidio de un taxista en Bosa, el atentado contra un conductor de un vehículo de transporte público, los disparos que habría hecho en un local de Soacha y el ataque contra un mesero de un restaurante del barrio San Mateo.



En la diligencia fueron incautados panfletos extorsivos, un revólver, una granada de fragmentación y una motocicleta que había sido reportada como robada. Al parecer, alias ‘Niche’ solía cambiar de motocicleta con frecuencia para engañar a las autoridades.



Alias ‘Niche’ delinquía bajo las órdenes de alias ‘Pedrito’, segundo al mando de ‘Los Satanas’, que se encuentra recluido en una cárcel de Venezuela.