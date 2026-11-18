Al publicar un nuevo video sobre sus operativos de captura, el presidente, Abelardo de la Espriella, defendió su política de seguridad, tras los cuestionamientos por su forma de presentar estos resultados.



“Nunca se le han violado los derechos a ninguno de los capturados en los operativos que he adelantado”, señaló el mandatario al presentar las imágenes del traslado del disidente Néider Yesid Uñates López , alias Primo Gay.



Agregó en su mensaje que "aquí tienen a alias Primo Gay, capturado, procesado y motilado como corresponde”. Y añadiendo que "en Colombia el miedo está cambiando de bando".

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La polémica surgió luego de la captura de Uñates López el pasado 14 de noviembre en Briceño, Antioquia, en el momento en que el mandatario se enfrentó al disidente verbalmente y lo tildara de ser "una porquería".



Estas acciones llevaron a que un juez de control de garantías de Antioquia ordenará compulsar copias tras esta captura, ante la presunta existencia de una afectación a la dignidad humana y a las garantías constitucionales durante el encaramiento del detenido por parte del Presidente.



Pese a las críticas, De la Espriella insistió en que mantendrá su política de capturas y operativos "hasta que cada bandido entienda que la autoridad del Estado se respeta y que sus crímenes no quedarán impunes. A los criminales les caerá todo el peso de la ley”.



Las acciones del mandatario encarando a criminales durante los operativos y vestido con uniforme militar ha generado un debate en el ámbito jurídico, sobre que alcances tendrían estas acciones y si estas invalidaran la legalidad de la captura o el mismo proceso penal en marcha.