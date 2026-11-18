Después de meses de espera sobre los pasos a seguir frente al manejo de los hipopótamos, especie invasora en Colombia, ya hay confirmación de que el plan oficialmente arrancó.

Cornare informó este miércoles 18 de noviembre que liderará la primera fase de implementación del plan de acción para controlar la población de hipopótamos en Colombia, junto con otras corporaciones regionales, institutos científicos, universidades y el Ministerio de Ambiente.

La estrategia contempla cuatro frentes de trabajo: conocimiento y monitoreo de la población; intervenciones de control y manejo; trabajo social y articulación institucional, y educación ambiental. Entre las medidas de intervención están la esterilización, la traslocación, el confinamiento y la eutanasia química.

El anuncio se conoció tras la firma de un memorando de entendimiento entre el Ministerio de Ambiente, Cornare, otras autoridades ambientales, el Instituto Humboldt y representantes de la academia.

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El acuerdo establece una mesa técnica liderada por Cornare y un comité asesor de bioética, con el propósito de que las decisiones tengan respaldo científico y consideren criterios de bienestar animal.

Cornare identificó diez individuos en distintos núcleos poblacionales para intervenir durante esta primera fase, que tendrá una duración de cinco meses.

La meta es ejecutar las acciones previstas sobre estos ejemplares durante los próximos cuatro meses, pues, según explicó el director de la corporación, Javier Valencia, ya transcurrió el primer mes de trabajo.

Entre los animales priorizados está uno que frecuenta una zona cercana a una institución educativa en Puerto Nare, donde 23 estudiantes se encuentran con él durante sus desplazamientos. También hay ejemplares identificados en Doradal, en inmediaciones de viviendas. “El día que nos pase algo con un niño, una familia...” expresó Valencia con preocupación.

La eutanasia química es una de las alternativas contempladas para estos individuos, especialmente cuando representan un riesgo para la población y no es viable aplicar otras medidas. Sin embargo, las autoridades señalaron que el plan combina distintas formas de intervención y que no todos los casos se manejan necesariamente de la misma manera.

Para realizar los procedimientos, las autoridades esperan la importación de etorfina, un medicamento especializado utilizado para la inmovilización de estos animales.

Cornare informó que la semana pasada sostuvo una reunión con el Fondo Nacional de Estupefacientes y adelantó los trámites para gestionar su ingreso al país. La corporación también anunció que, a finales de noviembre, recibirá la visita de expertos de Sudáfrica que asesorarán al equipo en los métodos de captura y manejo de estos animales.

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Según lo expuesto por Cornare, un hipopótamo de tres toneladas puede requerir hasta siete dardos y cada procedimiento de eutanasia podría superar los $40 millones.

La operación también exige personal especializado, equipos de contención y protocolos para la disposición del cuerpo, debido a que los medicamentos utilizados pueden terminar intoxicando a los animales carroñeros, que son importantes para el sostenimiento del ecosistema.

Su crecimiento poblacional

La población de hipopótamos en Colombia pasó de cuatro individuos en 1994 a cerca de 60 en 2008 y 220 en 2022. Para 2026, Cornare calcula que hay entre 250 y 260 ejemplares, aunque advirtió que es necesario actualizar el inventario. Se ha reportado su presencia en Antioquia, Boyacá, Santander, Cundinamarca y Caldas.

“Si no tomamos acciones hoy, en cinco años no van a ser 260 individuos, sino 400 o 450”, recordó el director de la corporación.

La corporación recordó que desde hace años adelanta acciones para controlar la expansión de la especie. Entre ellas, ya han logrado 35 esterilizaciones quirúrgicas, traslados a zoológicos dentro del país, pruebas de inmunocastración y ejercicios de seguimiento mediante dispositivos de telemetría.

No obstante, la identificación y el monitoreo de los individuos siguen siendo un reto, pues algunos animales han perdido o dañado los dispositivos instalados, por lo que dieron por agotado este recurso.

Sin embargo, la traslocación internacional tampoco está descartada. Cornare ha sostenido conversaciones con organizaciones de distintos países y explorado la posibilidad establecer un santuario en Colombia auspiciado por Vantara, quienes se interesaron por llevar estos animales a la India para evitar su eutanasia.

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Sin embargo, hace poco desistieron del traslado por varias razones técnicas y hasta ahora no existe una respuesta oficial que permita concretar esa alternativa.

Esta primera fase piloto tendrá un presupuesto propuesto de $500 millones para desarrollar el piloto de cinco meses. Durante la presentación, Valencia explicó que se planteó comenzar con esos recursos ante las limitaciones presupuestales de las entidades y que el plan completo requeriría una inversión superior a los $8.000 millones.

Estos recursos vendrían de Cornare, Corantioquia y del Ministerio de Ambienta, y Valencia busca gestionar más recursos con organizaciones internacionales para continuar el proceso de control.

Además de las intervenciones directas, las autoridades adelantan jornadas de educación ambiental en las zonas donde habitan los animales. Estas incluyen visitas puerta a puerta, capacitación a pescadores y comunidades ribereñas y recomendaciones sobre cómo actuar ante un encuentro con un hipopótamo.

La especie fue declarada invasora en Colombia mediante la Resolución 0346 de 2022. Según las autoridades ambientales, su expansión representa una amenaza para la biodiversidad y los ecosistemas, además de un riesgo para las comunidades que conviven con estos animales.

Tomado de El Colombiano.

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