El director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre), Carlos Ríos, acudió a la Fiscalía y aseguró que entregó más información sobre la presunta instrumentalización de mujeres en la Presidencia, en lo que se ha denominado como el escándalo de los ‘sexocontratos’.

Ríos afirmó que durante la diligencia relató las situaciones que, según él, se habrían presentado en la Presidencia y aportó elementos para respaldar sus señalamientos. Esta denuncia ya la había presentado ante el Congreso de la República.

Sin embargo, en su pronunciamiento no precisó quiénes serían los presuntos responsables ni en qué habrían consistido las actuaciones denunciadas.

“Contamos y narramos todos los hechos y obviamente es menester por parte de la Fiscalía hacer la debida investigación”, manifestó el funcionario posteriormente en su declaración a medios al explicar el motivo de su presencia ante el ente investigador.

Según fuentes enteradas dentro de la Fiscalía consultadas por este diario, el director estuvo durante al menos tres horas en la entidad y entregó material probatorio.

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¿Qué entregó a la Fiscalía?

El director del Dapre sostuvo que la información aportada permitiría establecer que algunas de las mujeres a las que hizo referencia tenían vinculación con la Presidencia. Su declaración, sin embargo, no detalló qué cargos ocupaban, bajo qué modalidad estaban vinculadas o durante qué periodo habrían ocurrido los hechos.

Según explicó, parte de lo que presentó estuvo dedicada a entregar los elementos que considera relevantes para que la Fiscalía avance en la investigación. “Nosotros tenemos ya esa información, la Fiscalía tiene esa información”, aseguró.

Ríos insistió en que corresponde al organismo investigador determinar lo ocurrido. “Los colombianos esperamos de la Fiscalía que vaya hasta el fondo de estas investigaciones”, señaló. Aunque en las declaraciones públicas no describió su contenido ni mostró documentos, testimonios u otro tipo de registros sobre el tema.

“Le pedimos a la Fiscalía General de la Nación que investigue las otras entidades en donde lamentablemente y presuntamente fueron instrumentalizadas estas mujeres”, expresó.

Aunque se refirió a esas personas como “ellos”, no las identificó por sus nombres ni precisó sus responsabilidades.

El Colombiano se comunicó con el director del Dapre para ampliar la información y precisar el alcance de sus declaraciones, pero al cierre de esta nota no había respondido.

“Aquí ante la Fiscalía les vamos a demostrar que lo que han hecho ellos es vulnerar los derechos de las mujeres”, afirmó.

Ahora, el alcance de esos señalamientos deberá ser establecido por la investigación. Por ahora, lo anunciado por el director del Dapre es la punta del iceberg de la denuncia de los ‘sexocontratos’.

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